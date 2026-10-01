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Pohádka o ježkovi Hubertovi, který si na zimu schovával úplně cizí vzpomínky

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Dennívýzva
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Ježek Hubert se každé září připravoval na zimu s takovou pečlivostí, že se mu ostatní zvířata občas smála. Pod kořenem starého buku si opravoval pelíšek, nosil si suchý mech, kontroloval škvíry a vybíral nejměkčí listí, aby ho nic netlačilo do boku. Jen jednu věc dělal jinak než ostatní ježci.
Pohádka o ježkovi Hubertovi, který si na zimu schovával úplně cizí vzpomínky

Pohádka o ježkovi Hubertovi, který si na zimu schovával úplně cizí vzpomínky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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