Lehečka v Tokiu zvládl dvoudenní drama a vrátil Belgičanovi porážku z Dauhá. Teď ho čeká těžší soupeř

Zápas začal ve středu 30. září, jenže nedošel do konce. Lehečka se musel vrátit na kurt ve čtvrtek, dohrát rozdělanou práci a teprve pak slavit výhru 6:3, 6:7, 6:3. Přerušení a noční pauza uprostřed rozehraného duelu jsou pro hráče specifickou mentální zkouškou, a český tenista ji zvládl. Třetí set rozhodl čistě, bez zaváhání na servisu, a otevřel si cestu k dalšímu kolu, kde ho čeká typologicky úplně jiný protivník.
Zápas přes dva dny
Podle oficiálního programu tokijského turnaje figuroval duel Lehečka–Bergs v rozpisu už na středu. Ve čtvrteční startovní listině se ale objevil znovu, tentokrát jako dohrávka. Přesný důvod přerušení turnajové dokumenty neuvádějí, jisté je jen to, že se hrálo na dvě části.
První set patřil Lehečkovi jednoznačně: 6:3. Ve druhém ale Bergs srovnal v tie-breaku a poslal zápas do rozhodujícího dějství. To přišlo až po noční pauze. Lehečka do něj vstoupil soustředěně, brejkoval třikrát a set uzavřel opět 6:3. Celkově naservíroval 9 es a udržel 13 z 15 vlastních servisních gamů. Čísla, která mluví o kontrole, ne o štěstí.
Bergs nebyl neznámý
Belgičan Zizou Bergs není hráč, kterého by Lehečka potkal poprvé. Letos v únoru se potkali na turnaji v Dauhá, a tam to byla jednosměrka. Lehečka vyhrál 6:2, 6:1 a šel dál. Až ve čtvrtfinále ho zastavil Francouz Arthur Fils výsledkem 3:6, 3:6.
Tokijský příběh byl jiný. Bergs hrál výrazně lépe, vynutil si třetí set a přerušení mu paradoxně mohlo pomoci resetovat hlavu. Jenže Lehečka po noční pauze nastoupil jako ten, kdo ví, co chce. Rozdíl mezi hladkou dauhskou výhrou a komplikovaným tokijským postupem ukazuje, že Bergs se zlepšuje, ale taky že Lehečka umí reagovat i pod tlakem.
Humbert: levák s jinou hrou
V osmifinále čeká na Lehečku Francouz Ugo Humbert. Zápas je podle českého přehledu turnaje naplánovaný na sobotu 3. října od 3:00 středoevropského času, přenášet ho má Premier Sport 2 a streamovat Tipsport.
Humbert je jiná kategorie soupeře. Levák s kariérním maximem na 13. místě světového žebříčku, vítěz Marseille 2025 a bývalý finalista právě tokijského turnaje z roku 2024. Zná tamní kurty, zná atmosféru a jeho hra (plochý bekhend, agresivní return, neortodoxní úhly z levé ruky) klade na soupeře odlišné nároky než Bergsův pravácký tenis.
Lehečka ale není bez zbraní. V Brisbane 2025 Humberta porazil 6:2, 6:3, takže ví, že na Francouze recept existuje. Otázka zní, jestli po dvoudenním tokijském dramatu bude mít dost energie i na další třísetovou bitvu.
Co je ve hře
Za osmifinále ATP 500 v Tokiu bere Lehečka 50 bodů do žebříčku a 34 255 dolarů (zhruba 815 tisíc korun). Případný postup do čtvrtfinále by znamenal 100 bodů a přes 1,5 milionu korun. Pro hráče vedeného na 23. místě světa to jsou body, které mohou posunout blíž k elitní dvacítce.
V pavouku jsou přitom jména jako Alcaraz, Fritz nebo Tiafoe. Lehečka není hlavní favorit, ale rozhodně ani turista, patří do druhé vlny uchazečů, kteří mohou turnaj rozvířit. Tokijský postup přes přerušený zápas ukázal, že nervy drží. Sobotní noc proti Humbertovi ukáže, jestli drží i nohy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář