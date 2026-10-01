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E-shop s kontaktními čočkami Alensa má nového marketingového ředitele

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E-commerce podnik Alensa, který v Evropě provozuje přes 30 e-shopů s kontaktními čočkami a příslušenstvím plus se slunečními a dioptrickými brýlemi, má po devíti letech nového marketingového ředitele. Novým CMO byl jmenován Martina Zítek (foto).
E-shop s kontaktními čočkami Alensa má nového marketingového ředitele

E-shop s kontaktními čočkami Alensa má nového marketingového ředitele

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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