Návrat z Casa Amor přinesl v Love islandu slzy. Pepe si vybral Julii a Monice hrozí konec v soutěži

Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 21. díl, FOTO: distr. TV Nova
Poslední ohniště v reality show Love Island přineslo překvapivá rozhodnutí a napjaté návraty mužů z Casa Amor. Znovushledání původních párů znamenalo pro některé účastníky velkou úlevu, pro jiné naopak zklamání. Největší překvapení u ohniště způsobil Pepe, který si do vily přivedl novou partnerku Julii a nechal tak Moniku zcela bez páru. Zklamání z videa a noční odmítnutí
Záznam z bazénu, na kterém se Viki líbala s Adamem, vyvolal u mužů v Casa Amor silné reakce. Honza neskrýval dojetí a rozhořčení. Podporu našel u Jakuba a Matúše, kteří se ho snažili uklidnit. Dívky ve vile si mezitím musely vybrat partnery pro společnou noc. Vanesa zvolila Denise, Monika si vybrala Adama, Cynthia Petra, Naty Davida a Viki Davea.
V noci došlo ke komplikaci, když se Denis pokusil Vanesu políbit a dotýkat se jí. Ta jeho snahu odmítla a Denis se musel přesunout na zem. Další den ráno dívky utěšovaly Viki s tím, že Honza v Casa Amor jistě čelí podobným zkouškám. Vanesa si následně vzala stranou Petra a v rozhovoru připustila, že k němu chová sympatie. S Denisem ovšem později našla společné téma v náboženství a domluvili se na večerní modlitbě.
Výběr partnerů a divoká karta pro Petra
Před samotným rozhodováním o osudu párů dorazila k ohništi moderátorka Zorka. Monika se svěřila s nervozitou, protože její vztah s Pepem podle jejích slov neměl dostatek času na rozvoj. Viki se slzami v očích uvedla, že ji mrzí polibek s Adamem a nerada by tím Honzovi ublížila.
Zorka vyzvala dívky k volbě partnerů. Vanesa si vybrala Denise, Cynthia se rozhodla počkat na Jakuba, Naty na Matúše a Viki na Honzu. Monika si z nových účastníků nevybrala nikoho a čekala na návrat Pepeho. Jeden z nových mužů dostal šanci zůstat ve vile jako divoká karta. Dívky hlasováním rozhodly, že jím bude Petr. Účast v show tak skončila pro Davea, Davida a Adama.
Návrat účastníků z Casa Amor
Jako první se do vily vrátil Ondřej, který si přivedl Páju. Po něm dorazil Jakub a k velké úlevě Cynthie přišel sám. Následoval Matúš ve společnosti Emily, což u Naty vyvolalo pláč. Zorka situaci uklidnila oznámením, že i Emily získala divokou kartu a Naty s Matúšem tak mohou zůstat nadále spolu.
Honza se vrátil bez nové partnerky. Viki následně vysvětlil, že uplynulé dny pro něj byly těžké a potřebuje si ujasnit situaci ohledně polibku v bazénu. Viki odpověděla, že pusa byla součástí hry, zpětně si ji vyčítá a prohlásila, že takovou lásku jako k Honzovi dosud nezažila.
Pepeho rozhodnutí a nejistá budoucnost Moniky
Příchod Pepeho znamenal pro vilu velké překvapení. K ohništi vstoupil po boku Julie. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že ačkoli si s Monikou rozuměl, chtěl zkusit budovat vztah s Julií a bál se, že by jinak litoval.
Monika tak po jeho volbě zůstala bez partnera. Zorka ji na úplném konci vyzvala, aby se postavila, a její další působení v soutěži zůstalo s otazníkem.
Aktuální epizodu
uvidí diváci 1. října večer na obrazovkách televize Nova FUN. Pro předplatitele platformy Oneplay je tento díl již dostupný. Love island Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Love Island, TV Nova).