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Nejlepší sci-fi dystopie století rozvedla své téma kamerou. Potomci lidí bohužel drtivě propadli

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Příběhy slavných filmových propadáků utvářejí fascinující kroniku často přelomových a smělých děl, která posouvala možnosti filmového jazyka, leč v kinech jim v době uvedení málokdo rozuměl, respektive jim vůbec naslouchal. Právě si připomínáme dvacet let od premiéry dystopické sci-fi Potomci lidí (Children of Men) od Alfonsa Cuaróna, která v září 2006 finančně zkolabovala podobně jako lidstvo, jež se v adaptaci románu spisovatelky P. D. James potýká s apokalyptickou neplodností. Snímek natáčený v částečně dokumentárním, z trikového hlediska bezešvém a povětšinou ponurém stylu je ale dnes považovaný za jeden z nejlepších ve svých promíchaných žánrech. A to především díky „subjektivně objektivní“ kameře Emmanuela Lubezkiho a několika dlouhým záběrům, které se vyučují na filmových školách.
Nejlepší sci-fi dystopie století rozvedla své téma kamerou. Potomci lidí bohužel drtivě propadli

Nejlepší sci-fi dystopie století rozvedla své téma kamerou. Potomci lidí bohužel drtivě propadli

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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