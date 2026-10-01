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Cikánské holubky neboli plněné zelné listy jsou sytá retro klasika, která druhý den chutná ještě lépe

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Když chci uvařit něco poctivého, co zasytí celou rodinu a ještě zbyde na další den, často sáhnu právě po cikánských holubkách. Plněné zelné listy s mletým masem a rýží mají tu výhodu, že nejsou drahé, krásně se rozleží a rajčatový základ jim dodá přesně tu domácí chuť, kvůli které se k nim člověk rád vrací.
Obrázek k receptu s názvem Retro legenda z jednoho hrnce: Cikánské holubky neboli plněné zelní listy zasytí a chutnají druhý den ještě lépe

Obrázek k receptu s názvem Retro legenda z jednoho hrnce: Cikánské holubky neboli plněné zelní listy zasytí a chutnají druhý den ještě lépe

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro legenda z jednoho hrnce: Cikánské holubky neboli plněné zelní listy zasytí a chutnají druhý den ještě lépe
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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