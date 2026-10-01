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Bolest, které nikdo nevěří: co víme o endometrióze a co se musí změnit

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Dennívýzva
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Představte si, že vás každý měsíc přepadá tak silná bolest, že nemůžete do práce ani do školy. Jdete k lékaři, ale slyšíte, že bolestivá menstruace je normální. Jdete znovu, a pak ještě jednou. Podle jedné ze studií mluvily některé ženy o svých potížích s lékaři víc než dvacetkrát, než se dozvěděly, co jim je (Fryer Číst více...
bolest při endometrioze

bolest při endometrioze

Zdroj: 5minutvedy.cz
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů 5 minut vědy

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