Nova se minulý týden načas rozloučila se svým seriálovým hitem Boží plán, který si diváky získal jednoduchými, ale funkčními atributy – pohodovou atmosférou, sympatickými postavami, líbivým humorem a dojemným příběhem, v němž se hrdinové musí vypořádat se strastmi života. S prakticky stejnými prvky chce diváka bavit také v úterý večer startující novinka Muži v letu, která se navíc může pochlubit výhodou v podobě hereckých legend. První díl chce ale nastavit kýženou pohodu velmi zvláštně a kostrbatě.
Když se objevily první záběry a trailery z novinky Muži v letu, Nova dávala jasně najevo, co mohou diváci od podzimního titulu očekávat – tedy hlavně velkou porci rodinné pohody doplněnou malebným prostředím okolo Karlštejna, poutavou vizuální stránkou a hlavně srazem tří hereckých bardů a žijících legend, Miroslava Donutila, Bolka Polívky a Pavla Zedníčka. Tvůrci lákali na seriál pro celou rodinu, který dokáže diváka dojmout i mu vykouzlit úsměv na rtech. V úvodním dílu na to jdou autoři dost nečekaným a ne úplně odpočinkovým způsobem.
Seriál bude sledovat tři dávné kamarády a zkušené letce Bédu (Pavel Zedníček), Slávu (Miroslav Donutil) a Josefa (Bolek Polívka), jejichž velké přátelství má kvůli dávným sporům mezi Bédou a Slávou trhliny. A nyní přichází další nečekaná rána. Místo oslav zlaté svatby totiž Béda oplakává ztrátu své životní lásky a neví, co se životem dál. Na pohřbu se sejdou nejen jejich kamarádi z malého letiště, ale také Bédova rodina, v níž někteří členové spíše přemýšlejí o pozůstalosti a tom, jak dát stárnoucího otce co nejrychleji do důchoďáku. Béda mezitím zjišťuje, že jeho životní láska před ním možná skrývala velké tajemství. Smutná událost možná bude paradoxně ideální možností k tomu, aby dávní kamarádi zapomněli na staré křivdy a drželi znovu pohromadě.
První díl si tedy pro diváka nepřipravil mnoho veselých momentů. Epizoda začíná smrtí pádem ze srázu, následně se většina stopáže věnuje pohřbu, představování řady toxických a hamižných postav i sporu mezi Slávou a Bédou, jehož navíc „mile“ přemlouvají vlastní děti k tomu, aby svůj dům prodal a dožil někde v klidu v domově důchodců. Prostě taková milá seriálová „pohodička“, co divákovi v úterý večer vykouzlí dobrou náladu. Ano, můžeme kontrovat tím, že Muži v letu se zkrátka profilují jako seriál „ze života“, v němž nebudou chybět ani smutné životní situace. Diváky, kteří po trailerech očekávali zejména odlehčené setkání hereckých legend, však může první díl poměrně zaskočit.
Ne tedy, že by se jednalo o stoprocentní depresi a temný seriál, tvůrci se samozřejmě snaží tragické události odlehčit humorem, kdy je např. po smrti Bédovy ženy nahlas citována Erbenova Kytice, tyto momenty ale působí zatím poměrně těžkopádně a nepřirozeně. I když se tvůrci snaží, aby se divák měl kde pousmát, prakticky nikdy se to nestane, protože zde opravdu není ve výsledku nic zábavného a směšného, u čeho by se mohl člověk odreagovat. A ne, xkrát viděná scéna se zapomenutým mobilem v rakvi to fakt nezachrání.
Odlehčené pasáže nefungují a úvod tak zejména nastiňuje budoucí zápletky, konflikty a postavy, které zatím nejsou dvakrát sympatické. I když v případě Bédových dětí Dáši (Petra Bučková) a Pavla (Jan Révai) je to samozřejmě záměr vedoucí k jejich budoucímu charakterovému vývoji, zbytek postaviček se tu zatím prezentuje velmi matně a v případě vnučky (Ema Businská) i jako tradiční přehlídka klišé.
Přitom je vidět, že tu stále je na čem stavět. Režie se snaží navodit příjemnou a malebnou atmosféru a skvělá kamera se může opřít o poutavé letecké záběry. Také obsazení je plné legend a veteránů, kteří si v klidu odehrají svůj vysoký standard a jejich slovní přestřelky mohou být v budoucnu zábavné. Vedle ústředního tria se tak objeví např. Veronika Freimanová, Miroslav Vladyka, Libuše Švormová či Martin Zounar. Problém je v tom, že scénář jim zatím dává do pusy poměrně šablonovité a stokrát slyšené dialogy, které znějí, jako když jdete na tradiční návštěvu k příbuzným, kteří vám říkají i po stopadesáté ty samé fráze. Hlavní herecké hvězdy tu navíc kromě Zedníčka prozatím hrají spíše druhé housle, nemají spolu téměř žádné společné scény a Donutil se tu staví jen na pár minut.
Muži v letu tak nemusí být v budoucnu špatným seriálem, jen prozatím zcela schovávají své hlavní trumfy a vydávají se jiným směrem, než se čekalo. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby to přineslo správnou porci hořkosladkých momentů či funkční atmosféru. Solidní režii, hezké kameře a jistému obsazení ovšem zatím podkopává slabý scénář, který nedokáže nic z toho vykouzlit a místo toho přináší řadu křečovitých a okoukaných dialogů a bohužel také nezajímavých scén. Snad tedy další epizody začnou více spoléhat na své silné stránky a potenciál látky po rozpačitém startu nepoletí střemhlav k zemi.
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