Ve zkratce:
- Mobilní aplikace ChatGPT dostává nové rozhraní se spodní navigační lištou a možností připnout oblíbené funkce.
- Připravované designové změny ani nová verze ChatGPT Health se prozatím netýkají uživatelů v Evropské unii.
- Autonomní AI agenti Dots se rozšiřují k dalším předplatitelům a nově dokážou pracovat i se zdravotními daty.
Podle dostupných informací, pocházejících přímo ze stránek OpenAI by se mobilní aplikace ChatGPT mohla dočkat designových změn. Změna má ale jeden háček. Společnost na svých stránkách uvádí, že se připravované změny v tuto chvíli nebudou týkat evropského regionu. Nový design má zjednodušit přístup k jednotlivým funkcím a nabídnout více možností jak si prostředí přizpůsobit. OpenAI současně s touto změnou rozšiřuje dostupnost autonomních AI agentů Dots a také přidává nové funkce do služby ChatGPT Health.
Oblíbené funkce ChatGPT budou dostupné přímo na hlavní obrazovce
ChatGPT dnes podle dostupných údajů využívá přibližně 1,2 miliardy lidí týdně. Přestože OpenAI pravidelně přidává nové funkce, základní podoba aplikace se dlouhou dobu příliš neměnila. Klíčovým prvkem po dlouhý čas zůstávalo textové pole pro zadávání dotazů a postranní nabídka s dalšími nástroji. Nové rozhraní přináší spodní navigační lištu, ve které dostanou vlastní záložku také AI agenti Dots. Uživatelé si navíc budou moci připnout oblíbené funkce, například Codex, Projekty nebo Obrázky. K často používaným nástrojům se tak dostanou mnohem rychleji.
Heads up, we’re starting to test dots with a small number of ChatGPT Plus users. Looking forward to the continued feedback as we expand and I’m recently seeing a lot more positives around how good the proactivity has been after many improvements.
We’re also bringing dots to all…
— Tibo (@thsottiaux) November 19, 2026
OpenAI novinku postupně zpřístupňuje uživatelům ChatGPT Pro starším 18 let a menší skupině předplatitelů Plus. Pro české uživatele však platí zásadní omezení. Nový design zatím není dostupný v EU, tedy ani v České republice. Omezení se týká také Velké Británie, Švýcarska a Jižní Koreje.
Dots se dostávají k dalším uživatelům, rozšiřuje se také ChatGPT Health
OpenAI zároveň začalo testovat přístup k agentům Dots u vybraných předplatitelů ChatGPT Plus. Tito autonomní asistenti dokážou dlouhodobě pracovat na zadaných úkolech, využívat propojené aplikace a samostatně pokračovat v práci mezi jednotlivými konverzacemi. Dostupnost se postupně rozšiřuje také na zákazníky ChatGPT Business Standard.
Další novinky míří do ChatGPT Health. Uživatelé Androidu mohou nově propojit zdravotní a fitness údaje prostřednictvím služby Health Connect. Umělá inteligence díky tomu dokáže pracovat například s informacemi o spánku, pohybové aktivitě nebo tréninku. Zdravotní údaje mohou nově využívat také agenti Dots a díky tomu proaktivně navrhovat různá doporučení. Pokud například pracovní schůzka zasáhne do plánovaného cvičení, asistent může navrhnout jiný termín. V desktopové aplikaci lze navíc vytvářet vlastní webové přehledy založené na zdravotních datech, například pro sledování tréninkového plánu. Ani v případě ChatGPT Health novinky prozatím nevyzkoušíme. V současné době je Health dostupná pouze uživatelům v USA a širší zavedení do dalších regionů OpenAI zatím neupřesnilo.
Zdroje: neowin.net, help.openai.com