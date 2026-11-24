Timecop, FOTO: © United International Pictures (UIP), distr. FILM+ Timecop, FOTO: © United International Pictures (UIP), distr. FILM+ Timecop, FOTO: © United International Pictures (UIP), distr. FILM+ Timecop, FOTO: © United International Pictures (UIP), distr. FILM+ Timecop, FOTO: © United International Pictures (UIP), distr. FILM+
Akční sci-fi thriller Timecop (1994) přinesl na place pořádně horkou chvilku, když Jean-Claude Van Damme během natáčení nezabrzdil ránu a kaskadér skončil s rozseknutým obličejem. Úspěch snímku přitom herci otevřel cestu k milionové smlouvě na několik dalších filmů. Místo podpisu ji ale odmítl, protože chtěl dostávat stejně jako Jim Carrey. Konec hvězdné smlouvy i věrný režisér
Příběh z roku 2004 sleduje elitního agenta vládní jednotky pro kontrolu času Maxe Walkera (Jean-Claude Van Damme), který hlídá, aby nikdo nezneužil cestování časem. Když zkorumpovaný senátor Aaron McComb (Ron Silver) začne v minulosti shánět peníze na prezidentskou kampaň, vydává se Walker o deset let zpět a čelí i pokušení odvrátit vraždu své manželky (Mia Sara).
Snímek podle komiksu Mikea Richardsona a Marka Verheidena patřil k velkým komerčním úspěchům Van Dammeovy kariéry a studio Universal Pictures mu nabídlo smlouvu na tři filmy po dvanácti milionech dolarů. Herec ji ale odmítl a vyžádal si dvacet milionů za film, aby se vyrovnal Jimu Carreymu. Vedení studia jednání utnulo, protože Carreyho snímky v kinech vydělávaly trojnásobek. Van Damme později přiznal, že byl tehdy pod vlivem návykových látek a víc než peníze ho hnala touha po prestiži, jenže krach dohody mu přinesl úbytek nabídek i nižší honoráře.
O to silnější pouto si ale vytvořil s režisérem a kameramanem Peterem Hyamsem, se kterým se tu potkal vůbec poprvé. Později spolu natočili ještě Náhlou smrt a snímek Enemies Closer a chystali i nikdy nerealizovaný akční horor Abominable. Když Van Damme později skončil na léčení ze závislosti, byl Hyams podle jeho slov jediným člověkem z filmového průmyslu, který ho přišel navštívit.
Tvrdá rána v souboji i roznožka na lince
Těsně před první klapkou závěrečného souboje přišel Van Damme s neplánovanou úpravou choreografie, kterou ale Hyams zamítl. Při samotném záběru pak herec udeřil kaskadérského koordinátora Stevena Lamberta naplno do obličeje a rozsekl mu kůži. Lambert odmítl okamžité ošetření, aby skutečná krev v záběru přidala na realističnosti, před dalším natáčením si to ale s hvězdou vyříkal a Van Damme z hádky raději odešel z placu.
Van Damme si tu po Dvojitém zásahu podruhé v kariéře zahrál dvě verze téže postavy. V závěrečných bitkách mezi mladším a starším Walkerem i oběma verzemi senátora McComba tak museli v nejnáročnějších pasážích zaskakovat dubléři. Svou typickou roznožku ale Van Damme předvedl sám asi ve 36. minutě přímo na kuchyňské lince, aby se vyhnul podlaze pod proudem.
Digitálky z obchodu i recyklované zbraně
Přestože se děj odehrává v budoucnosti, rekvizitáři si u výbavy agentů pomohli chytrými zkratkami. Futuristický sledovací přístroj na Walkerově zápěstí jsou běžně prodávané hodinky Casio DW-400 z roku 1990, díky kterým štáb ušetřil za výrobu speciální rekvizity. Účes staršího Walkera se zčásti inspiroval komiksovým Wolverinem a Van Damme nosí i pracovní boty stejné značky. Kofeinová žvýkačka Black Black, kterou si bere ve stroji času, zase nebyla náhoda, herec totiž v roce 1994 točil reklamy pro jejího japonského výrobce.
Upravené pistole Beretta a samopaly MP5 po natáčení nezmizely ve skladu, filmaři je totiž později nasadili znovu jako výzbroj v seriálu Hvězdná brána: Atlantida. Pozorní diváci pak v pracovně operátora zahlédnou plakáty se svůdnými robotkami od japonského umělce Hajima Sorayamy.
Jedna chyba se ale do snímku vloudila, když se Walker s manželkou fotí v nákupním centru před restaurací, ale na fotce, kterou si prohlíží později po návratu z roku 1929, stojí venku na ulici, protože štáb rekvizitu pořídil na jiném místě. V úvodní scéně v obchodním centru pak hraje píseň Does Anybody Really Know What Time It Is? od skupiny Chicago, která se k filmu o čase přesně hodí.
Akční sci-fi thriller Timecop vysílá stanice Film+ v úterý 24. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cs.wikipedia, csfd).