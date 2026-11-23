Vivo přinese trojici novinek Y21s 5G, Y11s 5G a Y05s 4G
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Vivo přinese trojici novinek Y21s 5G, Y11s 5G a Y05s 4GZdroj: Vivo Y21s 5G | Zdroj: GSMArena
Článek byl publikován 23.11.2026 19:48
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