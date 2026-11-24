Šternberská nemocnice má nové centrum pro nácvik resuscitace novorozenců
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Šternberská nemocnice má nové centrum pro nácvik resuscitace novorozencůZdroj: AGEL
Článek byl publikován 24.11.2026 18:07
Provoz na frekventovaném tahu I/44 v Zábřehu na Šumpersku zkomplikovala v pondělí dopoledne kolize...
Silničáři plánují velké rozšíření dálničního odpočívadla těsně za Prostějovem ve směru na Brno. Pro kamiony...
Fenka Blondie ze Šternberka má šanci stát se prvním záchranářským psem hasičů v Olomouckém kraji. Nyní...
Ve finiši je výstavba křižovatky na frekventované výpadovce v sousedství obchodní zóny Globus na okraji...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →