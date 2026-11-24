Ráno 20. listopadu 1980 se na mělkém jezeře Lake Peigneur v americké Louisianě uprostřed bažin a třtiny otevřel vír. Hladina se začala propadat a proud strhával ropnou vrtnou věž, nákladní čluny i celé kusy břehu. Během několika hodin mizela voda z celého jezera kamsi do podzemí. Na začátku všeho stál jediný vrt, který pod dnem narazil tam, kam neměl. Vrták prorazil strop solného dolu
Až do toho listopadového rána bylo Lake Peigneur nenápadným sladkovodním jezerem. Do hloubky měřilo jen asi tři metry a z hladiny vystupoval Jeffersonův ostrov s botanickou zahradou. Pod bahnitým dnem se však skrývala rozlehlá solná kupole, ve které společnost Diamond Crystal provozovala hlubinný solný důl.
Toho rána pracovala u Jeffersonova ostrova vrtná četa, která na vodě chystala ropnou plošinu pro společnost Texaco. Když se vrták zakousl pod dno, prorazil strop solného dolu přímo nad podzemními šachtami. Dovnitř okamžitě začala vnikat sladká voda z jezera. Protože voda sůl rychle rozpouští, začala pod zemí nahlodávat nosné solné pilíře a prostory po těžbě se během chvíle zvětšily natolik, že dno jezera ztratilo oporu a propadlo se.
FOTO: Enrico Cabianca, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, upraveno (české popisky) Hladina se roztočila do ohromného víru
Nad propadlým dnem se roztočil ohromný vír, který začal vtahovat všechno v okolí. Přímo na vodě byl v tu chvíli místní rybář Leonce V.
„Řekl jsem mu: Radši odsud vypadni. Blíží se konec světa,“ řekl později. „Ta voda řvala. Ani trochu si nedělám legraci.“
Během zhruba tří hodin zmizela pod hladinou celá vrtná plošina, jejíž samotná věž měřila pětačtyřicet metrů. Vír u ní ale neskončil. Postupně stáhl pod vodu jedenáct nákladních člunů, vlečný člun, nakládací molo i stromy z okolního pobřeží. Jak se podzemní propadlina rozšiřovala, začaly se lámat břehy a do díry se zřítilo zhruba dvacet osm hektarů pevniny včetně zaparkovaných aut a rybářských chat. Propadlina spolkla také velkou část Jeffersonova ostrova i kus jeho botanické zahrady.
Průplav obrátil tok v padesátimetrový vodopád
Jakmile voda z mělkého jezera natekla do zaplavených chodeb, obrátil svůj tok kanál Delcambre, kterým voda za normálních okolností odtékala do Mexického zálivu. Z moře se začala valit slaná voda zpátky do prázdné pánve a přes okraj propadliny padala v padesátimetrovém vodopádu, který vydržel několik dní.
Valící se voda zároveň vytlačovala vzduch z podzemních šachet. Ten neměl kudy uniknout, a tak pod tlakem vyrážel zpátky na povrch v gejzírech, které tryskaly až do výšky sto dvaceti metrů. Když se hladina po pár dnech konečně uklidnila, devět z jedenácti pohlcených člunů se najednou vynořilo zpátky nad vodu jako železné špunty. Zbývající dva čluny se už nikdy nenašly.
Zázrak bez jediné oběti
Rozsah zkázy vypadal hrozivě. V podzemí v době nehody pracovali horníci, přímo nad propadlinou stála posádka ropné plošiny a kolem byli rybáři. Přesto při katastrofě nikdo nezemřel. Všechny horníky z dolu se podařilo včas evakuovat, do bezpečí se dostali i lidé na hladině a nikdo se dokonce ani nezranil.
Drahá dohra bez jasného viníka
Zaplavený důl zůstal z velké části zničený. Společnost Diamond Crystal proto zažalovala Texaco o 260 milionů dolarů a v roce 1983 se mimosoudně dohodli na 32 milionech dolarů. Dalších 12,8 milionu dolarů dostaly zahrady na ostrově.
Kdo za katastrofu skutečně mohl, se ale nikdy neurčilo. Úřady nerozhodly, jestli četa společnosti Texaco
vrtala na špatném místě, nebo byly chybné mapy podzemního dolu. Samotný důl skončil v roce 1986 a solnou kupoli dnes využívají jako zásobník zemního plynu. Lake Peigneur se mezitím změnilo natrvalo. Z původně třímetrové sladkovodní nádrže je dnes slané jezero, které má v nejhlubším místě přes šedesát metrů a původní živočichy v něm nahradily mořské druhy. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, parade).