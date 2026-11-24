Na vrcholku lesního svahu u Krasové na Blanensku leželo v červenci 1985 tělo na lůžku z čerstvě nařezaných větví. Sedmnáctiletá Martina Konečná to ráno odjela na kole do jeskyně Balcarka, kde měla letní brigádu, do práce ale nikdy nedorazila. Vyšetřovatelé potom celý měsíc tápali a jediná stopa, kterou měli v rukou, byl modrý Favorit, který v okolí místa činu zahlédl opilý svědek.
Kolo schované v lese
Ráno 4. července 1985 vyrazila sedmnáctiletá studentka střední zdravotnické školy z Krasové u Ostrova u Macochy na svém červeném kole po lesní cestě k nedaleké jeskyni Balcarka. Přes prázdniny si tam přivydělávala jako sezónní průvodkyně a vedle toho ještě působila jako vedoucí v pionýrském táboře.
Do jeskyně jezdívala každé ráno a kolegové byli zvyklí, že se na ni mohou spolehnout. „Vždy byla přesná a spolehlivá, 4. července ale do práce nedorazila,“ řekl v pořadu Českého rozhlasu Historie českého zločinu emeritní policejní rada Vladimír Matoušek.
Když se neukázala, začal se o ni otec strachovat a vydal se ji sám hledat po trase, kudy běžně jezdívala. V lese nedaleko cesty skutečně narazil na její červené kolo. Jenže neleželo jen tak pohozené u krajnice. Někdo ho mezi stromy nápadně pečlivě schoval, aby nebylo na první pohled vidět. Po dívce samotné ale v okolí nebylo ani stopy.
Lůžko z jedlových větví
Do lesa kolem Krasové pak nastoupili příslušníci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti a začali prohledávat okolí cesty i potoka. Po náročném pátrání dívku našli, byla už ale mrtvá. Místo nálezu přitom kriminalisty zarazilo na první pohled.
Ležela na opačné straně Krasovského potoka, než kde otec předtím objevil ukryté kolo. Od lesní cesty to bylo víc než sto metrů, až na samotný vrchol svahu mezi stromy. Ten, kdo ji zabil, ji nenechal jen tak na zemi. Z čerstvě nařezaných jedlových větví a kapradí jí poskládal zvláštní lůžko a na ně ji uložil.
Pitva pak určila, jak zemřela. Příčinou smrti byla rána do hlavy, kromě ní měla na krku dvě řezné rány. Na těle však kriminalisté nenašli žádné známky zápasu a pitva neprokázala ani zneužití či jiná zranění.
Jediná stopa od opilého svědka
Kriminalisté od začátku pracovali s několika vyšetřovacími verzemi a počítali s tím, že jí ublížil někdo z nejbližších. Podezření proto brzy padlo na jejího přítele. Vyšetřovatelé na něj soustředili pozornost a řada okolností na něj zprvu ukazovala, přesvědčivý důkaz proti němu ale nezískali. Jak se později ukázalo, mladík s vraždou nic společného neměl.
Vyšetřování navíc od prvního dne komplikoval nedostatek svědků v zalesněném okolí. Nikdo z místních ji na ranní cestě neviděl a policisté neměli z čeho vyjít. Jediný, kdo jim přinesl aspoň nějakou konkrétní informaci, byl opilý svědek. Ten vypověděl, že v době jejího zmizení kolem něj nedaleko místa činu projel neznámý cyklista na modrém kole Favorit.
Prověřování dětí pod patnáct let
Když vyšetřovatelé ani po měsíci neměli vraha a prověřování dospělých nikam nevedlo, rozhodli se okruh rozšířit. Vedle dospělých začali prověřovat také děti pod patnáct let. Zpočátku mezi nimi pachatele vůbec nečekali, přesto se právě tento krok ukázal jako rozhodující.
Mezi prověřovanými se totiž ocitl čtrnáctiletý Leoš P., který bydlel hned v sousedství rodiny Konečných. V okolí platil za pilného a vzorného žáka, chodil do pionýra a sedmnáctiletou sousedku dobře znal. A navíc doma vlastnil přesně takové modré kolo Favorit, o jakém mluvil jediný svědek. Kriminalisté ho předvolali k výslechu a Leoš P. se tam nakonec k činu přiznal.
Důkaz na umyté dýce
Do o tři roky starší sousedky se zřejmě zamiloval. Ono červencové ráno si na ni počkal s nožem v ruce. Po chvíli na ni začal naléhat a nutil ji, aby si lehla a svlékla se. Když to neudělala, udeřil ji kladivem do hlavy a otcovou dýkou ji dvakrát řízl na krku.
Vedle samotného přiznání přinesla zásadní důkaz právě dýka jeho otce. Leoš P. ji sice po činu pečlivě umyl, kriminalističtí technici na ní ale i tak našli drobné stopy z nařezaných větví. Ty se jim podařilo spojit přímo se stromem, který rostl u místa činu v lese u Krasové.
Protože mu v době vraždy bylo teprve čtrnáct let, nemohl být souzen, skončil v diagnostickém ústavu a po čtyřech letech z něj odešel.
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