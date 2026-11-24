Budoucnost soudního sporu kolem rekonstrukce Slavie patří mezi nepříjemná témata, která po převzetí vedení města čekají novou koalici. Ta se bude muset vypořádat s právním postupem, který zahájilo předchozí vedení radnice. Nový primátor Tomáš Chovanec (HOPB) zatím nechce říkat, jakým směrem se město vydá.
„Minulá koalice už nějaký proces započala a my ho budeme muset respektovat. Potřebujeme se s tím ale nejdřív seznámit, protože je to jedna z věcí, na které jsme byli upozorněni, že nám bude ležet na stole,“ uvedl Chovanec. Zároveň naznačil, že rozhodnutí může přijít poměrně brzy. „Mám pocit, že je to na spadnutí,“ dodal.
Zda nová koalice zvažuje také stažení žaloby, zatím primátor nechtěl komentovat. Podle něj bude další postup záviset především na právním posouzení celé záležitosti. „To nedokážu v tuhle chvíli říct. To už bude nejspíše věcí právníků a toho, do jaké míry to bude taktické,“ vysvětlil.
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Město má znalecký posudek, první žaloba už odešla
Bývalý první náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko) naopak dává najevo, že podle něj má město pro soudní postup dostatečné důvody. Připomněl, že rekonstrukci měl ve své gesci, přestože s podobou projektu dlouhodobě nesouhlasil.
„Kulturní dům Slávie, vlastně takový dům ironie osudu. Já měl na starosti rekonstrukci, i když jsem tuto podobu vůbec nepodporoval, a nová koalice, která stála celou dobu za architektem, se s ním nakonec bude muset soudit,“ uvedl Maroš.
Podle něj už radnice disponuje posudkem, který ukazuje na závažné nedostatky. „Za město už máme posudek, který ukazuje na závažná pochybení a na soud už odešla první žaloba,“ sdělil bývalý náměstek. Nezávislí posudek si však nechala zpracovat i druhá strana sporu.
Rekonstrukce stále budí otázky
Spor mezi městem a architekty se týká především kvality projektové dokumentace a výrazného navýšení nákladů na rekonstrukci. Zakázka byla v roce 2023 vysoutěžena přibližně za 638 milionů korun. Po 19 dodatcích se však náklady na stavební část dostaly na zhruba 810 milionů korun bez DPH. Celkové náklady včetně dalších položek město vyčíslovalo na přibližně 1,055 miliardy korun.
Předchozí vedení radnice opakovaně kritizovalo nedostatky projektu a tvrdilo, že právě špatně připravená dokumentace vedla k řadě víceprací. Město podle dřívějších vyjádření podalo vůči projektantům osm reklamací, všechny však byly zamítnuty.
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Architekti se proti kritice bránili. Jeden z autorů návrhu Jan Proksa už dříve upozornil, že při rekonstrukcích historických objektů se řada problémů projeví až během samotných stavebních prací. Odmítal také, že by za veškeré navýšení nákladů nesl odpovědnost projektantský tým. Část víceprací podle něj souvisela se skrytými problémy stavby nebo s dodatečnými požadavky města.
Veřejně dostupné podklady skutečně ukazují, že příčiny prodražení byly různorodé. Vedle nedostatků projektové dokumentace se na nich podílely také nepředvídatelné okolnosti odhalené během rekonstrukce a změny požadavků investora.
Pro novou koalici bude nyní důležité především vyhodnotit dosavadní postup města a rozhodnout, zda bude v soudním sporu pokračovat. Zda se tak skutečně stane, by mělo být jasnější poté, co se nové vedení seznámí s právními podklady a dosavadním průběhem celé kauzy.