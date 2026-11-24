Poslední ryze listopadový týden si můžete v televizi jako vždy zpestřit řadou filmových klasik i moderních hitů. I když se tentokrát obejdeme bez větší premiéry, na své si přijdou fanoušci takřka všech žánrů i francouzské kinematografie.
V neděli večer sedne na Prima MAX Nicolas Cage coby bývalý špičkový zloděj aut, jenž se vrátí k nelegální profesi proto, aby vysekal z průseru svého mladšího bráchu. Dá proto dohromady svůj starý tým a ve svižném a odpočinkovém thrilleru se snaží splnit zdánlivě nesplnitelný úkol – ukrást během jedné noci pro místního mafiána 50 aut.
Prvním zástupcem francouzské kinematografie je tento týden klasická komedie Bažanti jdou do boje. Hudebně-komediální čtveřice Les Charlots se zde představuje coby čtveřice nerozlučných kamarádů plnících vojenskou službu. Disciplíny ale moc nepobrali a nejradši by se celou dobu jen flákali a spali. Rutina kasárenského povalování však končí ve chvíli, kdy armáda vyhlásí velké vojenské manévry. Generální štáb plánuje zabrat a vyvlastnit pozemky místních zemědělců za účelem rozšíření vojenského cvičiště. Proti tomu se postaví rázovitá venkovská rodina.
Závěr dvojdílného počinu zaměřeného na osobu slovenského mafiána Mikuláše Černáka v charismatickém podání Milana Ondríka se soustředí na pomalý rozpad jeho impéria a cestu za mříže. Obávaná persona slovenské mafie chtěla vystoupat ve společenském žebříčku ještě výše, musela se však kvůli tomu střetnout nejen s konkurencí a zrádci ve vlastních řadách, ale také se slovenskou vládou a tajnými službami.
Oblíbená komiksovka podle kultovní předlohy Franka Millera nás zavádí do titulního hříšného města, kde bude sledovat tři temné kriminální příběhy drsňáků, kteří vzali spravedlnost do svých rukou. V nelítostném a zkorumpovaném městě se chce drsňák Marv (Mickey Rourke) pomstít za smrt své jediné životní lásky, Dwight (Clive Owen) se zaplete do maléru zahrnujícího drsné prostitutky a polda John Hartigan (Bruce Willis) se snaží ochránit mladou striptérku. To vše v dokonalém vizuálním podání co nejvíce připomínajícím komiksy a s patřičnou porcí noir atmosféry.
Další komediální trefou do černého přicházející z Francie je správně ulítlé Wasabi s Jeanem Renem v hlavní roli. Drsný policista si musí vzít po jedné z nevydařených akcí nucené volno, a tak se vydá do Japonska, kde zemřela jeho dávná láska. Brzy nato zjišťuje, že je otcem téměř dospělé dcery, které je navíc na stopě samotná Yakuza. Šílený mix komedie a odlehčené kriminálky tak může začít. Užijete si ho v neděli večer na Nova Cinema.
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Zdroj: Kinobox