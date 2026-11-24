Pacient dostane od lékaře žádanku na magnetickou rezonanci a obvolává pracoviště v okolí. Běžně však slýchá, že volný termín je až za dva nebo tři měsíce, někdy i déle. Podle platného nařízení vlády přitom nesmí čekací doba na plánovanou magnetickou rezonanci překročit pět týdnů. Pokud člověk vyšetření v této lhůtě sám nesežene, má zákonnou povinnost ho zajistit jeho zdravotní pojišťovna.
Na plánované vyšetření se čeká nejvýš pět týdnů
Pravidla platná od 1. ledna 2013 přesně určují, jak dlouho se smí čekat a jak daleko jet na vybraná vyšetření. U plánované magnetické rezonance nesmí čekací doba překročit pět týdnů. Ošetřující lékař může určit i lhůtu kratší, pokud to vyžaduje zdravotní stav pacienta, bolestivost nebo pravděpodobný průběh jeho nemoci. U akutních nebo neodkladných potíží tohle pravidlo neplatí, protože tam se vyšetřuje podle naléhavosti stavu.
Rozhodující je hned první krok v ordinaci. Pětitýdenní lhůta totiž nezačíná běžet ve chvíli, kdy se pacient zkouší objednat, ale až den poté, co mu lékař vyšetření doporučí a zapíše jeho potřebu i lhůtu do zdravotnické dokumentace. Bez takového zápisu se později nedá doložit, od kdy se čekání vlastně počítá.
Když termín nikde nemají, nastupuje pojišťovna
Pracoviště, které má s pojišťovnou smlouvu, nesmí pacienta bezdůvodně odmítnout, může tak ale učinit třeba kvůli plné kapacitě. Člověk tak nejdřív obvolá pracoviště v okolí, a když žádné nemá volný termín do pěti týdnů, přechází povinnost na jeho zdravotní pojišťovnu. Na tu se může obrátit telefonem, e-mailem nebo přes její web, případně využít online formulář ministerstva zdravotnictví pro nahlášení nedostupné péče.
Pojišťovna pak musí včasný termín najít sama přes pracoviště, se kterými má smlouvu. Pacienta může poslat i do jiného města, pokud cesta běžným dopravním prostředkem po běžné silnici netrvá déle než dvě hodiny. Právě 120 minut je u ambulantní magnetické rezonance nejdelší přípustná dojezdová doba. Když si ale člověk nabídnutý termín v limitu nevezme a sám si vybere jiné pracoviště, kde na něj přijde řada později, lhůta se tím neporušuje.
Na nečinnou pojišťovnu míří stížnost na ministerstvo
Pokud nepomůže ani zdravotní pojišťovna a termín nezajistí, může pacient podat stížnost na ministerstvo zdravotnictví. Vyřizuje ji odbor dohledu nad zdravotním pojištěním a lze ji poslat písemně, e-mailem nebo přes datovou schránku. Ministerstvo může pojišťovně za nezajištění péče uložit pokutu až 10 milionů korun. Sankce ale dopadá jen na pojišťovnu a pacient z ní žádné peníze nedostává.
Kdo nemůže cestovat sám, má nárok na převoz
Cesta do vzdálenějšího města může být problém hlavně pro starší nebo hůř pohyblivé lidi. Kdo kvůli zdravotnímu stavu nemůže jet sám autem ani autobusem, má proto nárok na hrazený převoz zdravotnickou dopravní službou. Pokud lékař doporučí doprovod, uhradí pojišťovna cestu i doprovázející osobě.
Po schválení ošetřujícím lékařem lze využít i jinou možnost. Pacient s nárokem na převoz může jet soukromým autem, které řídí někdo jiný, a dostat od pojišťovny náhradu cestovních nákladů. Vždy se ale hradí jen vzdálenost k nejbližšímu pracovišti se smlouvou, které vyšetření dokáže provést.
Limity platí pro rentgen, CT i operace
Magnetická rezonance není jediné vyšetření, u kterého stát omezil nejdelší čekací dobu. Stejná pravidla a stejný postup přes zdravotní pojišťovnu platí i u dalších plánovaných výkonů.
|Plánované vyšetření
|Nejzazší lhůta dostupnosti
|Rentgen a ultrazvuk
|2 týdny
|Počítačová tomografie (CT)
|3 týdny
|Endoskopické vyšetření
|4 týdny
|Magnetická rezonance
|5 týdnů
|Mamografické vyšetření
|6 týdnů
|Denzitometrie
|16 týdnů
Lhůty jsou stanovené také pro plánované operace, kdy se na artroskopii čeká nejvýš 8 týdnů, na operaci šedého zákalu 30 týdnů a na náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu 52 týdnů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mzd.gov, epravo, nedostupnapece.mzcr, e-sbirka.gov).