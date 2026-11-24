Benefiční galavečer v Montrealu, pátek 20. listopadu. Sedmdesátiletý Peter Šťastný, kdysi hvězda Quebec Nordiques, mluví s reportérem kanadské televize TVA Sports a místo vzpomínek na NHL nabídne obžalobu. „Jak může být moje země v jedné posteli s Ruskem?“ ptá se. Tou zemí je Slovensko, za které po rozpadu federace hrál a které později zastupoval v Evropském parlamentu. Kanadský novinář v textu poznamenal, že Slovensko patří k několika málo evropským zemím, které se v otázce návratu ruských týmů do soutěží IIHF postavily na stranu Ruska. Přesnější je jiná formulace: Bratislava žádné spojenectví s Moskvou neuzavřela. Pouze neřekla „ne“. A to je pro Šťastného přesně ten problém.
Hanebné, neodpustitelné
Rozhovor, který TVA Sports a Le Journal de Québec zveřejnily 23. listopadu a o den později převzal slovenský Sportnet, nepatří k diplomatickým. Šťastný označil návrat Rusů za „hanebný“ a „neodpustitelný“. Kritizoval omlouvání ruské agrese vůči Ukrajině a zopakoval, že svět musí zůstat jednotný a říct Rusům v mezinárodních soutěžích ne.
Nejtvrdší slova si schoval pro premiéra Roberta Fica. Nazval ho „hrozným člověkem“ a „bývalým komunistou“, který „ničí zemi“. Podle Šťastného stojí Fico „na straně agresorů a masových vrahů“.
Druhý terč je osobnější. Miroslav Šatan, dnes prezident Slovenského svazu ledního hokeje (SZLH), byl kdysi Šťastného mladým spoluhráčem a partnerem v útoku. Společně nastoupili za Slovensko na olympiádě 1994 v Lillehammeru i na mistrovství světa skupiny B 1995, tedy v době, kdy samostatný slovenský hokej začínal z nižších pater.
Přímou reakci Fica, Šatana ani svazu na samotný rozhovor s vedení svazu se nám zatím získat nepodařilo. Na zaslané dotazy tiskové oddělení nereagovalo.
Od verdiktu k bojkotům za necelé dva týdny
Spor má přesnou časovou osu. Ještě v červenci 2026 IIHF po přezkumu jednotlivých turnajů rozhodla, že Rusko nebude hrát mužské mistrovství světa 2027, juniorský šampionát ani turnaje do 18 let. Důvodem byly bezpečnostní, provozní a sportovní obavy.
Pak přišel 30. říjen. Sportovní arbitrážní soud (CAS) vyhověl odvolání Ruské hokejové federace a podle své
tiskové zprávy nařídil IIHF pustit ruské týmy do pěti soutěží: mistrovství světa juniorů v Kanadě, mistrovství světa žen do 18 let v Česku, mistrovství světa mužů do 18 let v USA, mistrovství světa mužů v Německu, mistrovství světa žen v Kanadě.
Klíčová byla věta o důkazech. Podle rozhodčího senátu IIHF dostatečně nedoložila bezpečnostní a další rizika, o která zákaz opírala. CAS se 5. listopadu ohradil ještě jednou: rozhodoval jen podle předložených argumentů a IIHF během řízení nežádala ani neutralizační režim, ani nedoložila organizační následky v rozsahu, který by soud mohl promítnout do výroku. Jinými slovy, prohrála to papírově.
Svazy ale neodpovídaly papírově. Český hokej 30. října uvedl, že ho verdikt nepříjemně překvapil a že s účastí Ruska během války proti Ukrajině nesouhlasí. Podle Seznam Zpráv se 3. listopadu připojil k bojkotu: české reprezentace proti Rusku nastupovat nemají. Týž den AFP informovala, že Švédsko, Norsko a Dánsko odmítají proti Rusku hrát. Finský svaz 7. listopadu oficiálně sdělil IIHF, že se zápasům s Ruskem vyhne, dokud trvá agresivní válka proti Ukrajině.
Slovensko čeká na Radu
A Slovensko? SZLH v den verdiktu podle Sportnetu oznámil, že respektuje rozhodnutí mezinárodních orgánů a počká na další postup Rady IIHF. Návrat Rusů výslovně nepodpořil. Ani ho však neodmítl.
Země Postoj k ruským týmům Česko nesouhlas s účastí, připojení k bojkotu zápasů Finsko nebude hrát proti Rusku, dokud trvá válka Švédsko, Norsko, Dánsko odmítají nastoupit proti ruským týmům Kanada ruské sportovce nevpustí ani s platnými vízy Slovensko svaz respektuje rozhodnutí a čeká na Radu IIHF
Tabulka ukazuje, proč Šťastného výrok sedí, přestože Slovensko formálně nedělá nic jiného, než že vyčkává. Ze zemí v přehledu je jako jediné bez jasného odmítnutí.
Svazové mlčení navíc 2. listopadu přebil premiér. Fico ve videu na Facebooku, o němž informoval iDNES, návrat Rusů do hokeje uvítal jako sportovně správný krok. Zapadá to do širšího obrazu: agentura AP ho v listopadu popsala jako proruského lídra, který ukončil slovenskou vojenskou pomoc Ukrajině, odmítá sankce proti Rusku a chce blokovat vstup Ukrajiny do NATO. Když svaz nic neřekne a premiér řekne „ano“, zvenku to snadno splyne v jeden postoj. Právě tuhle směs Šťastný nazval společnou postelí.
Muž, který z Československa utekl
Váhu jeho slovům nedává jen hlasitost. Rodák z Bratislavy hrál za Slovan a za československou reprezentaci, s níž v letech 1976 a 1977 vyhrál mistrovství světa. V roce 1980 emigroval z komunistického Československa a zamířil do Quebecu. V NHL pak nasbíral 1 239 bodů v 977 zápasech, získal Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka a dlouho byl nejproduktivnějším Evropanem v historii ligy. Do Hokejové síně slávy v Torontu vstoupil v roce 1998, do Síně slávy IIHF o dva roky později.
Kanadské občanství mu nezabránilo vrátit se. Když po roce 1993 začínala slovenská reprezentace od nuly, Šťastný za ni nastoupil a pomáhal ji vytáhnout mezi elitu. Později přešel do politiky a jako europoslanec zastupoval Slovensko v Bruselu a Štrasburku.
Člověk s takovým životopisem čte slova „respektujeme rozhodnutí“ jinak než úředník. Pamatuje dobu, kdy se o tom, kdo s kým hraje a kdo smí vycestovat, nerozhodovalo v Lausanne, ale v Moskvě. Proto podle nás jeho hněv nemíří na právní krok, ale na tón.
Procedura, nebo jasné ne
Šťastný tím otevírá otázku, kterou verdikt CAS nechal ležet: má se hokejový svaz schovat za proceduru, nebo pojmenovat válku jako důvod, proč s Ruskem nehrát? Slovenské stanovisko je právně nenapadnutelné. Morálně je podle Šťastného prázdné. Mezi těmito dvěma polohami se dnes pohybuje celý evropský hokej a Bratislava zvolila tu první.
Praktické následky zatím nejsou dořešené. IIHF 4. listopadu ve svém
stanovisku oznámila, že s verdiktem nesouhlasí, analyzuje ho a jedná se svazy, pořadateli a úřady o vízech, bezpečnosti, logistice i formátech soutěží. Co hrozí týmu, který k zápasu s Ruskem nenastoupí (zda kontumace, nebo jiný postih), zatím jednoznačně řečeno není.
Jeden turnaj už ale rozhodla politika. Kanadská vláda oznámila, že ruští a běloruští sportovci a funkcionáři nepřijedou ani s platnými vízy. IIHF pak 15. listopadu potvrdila, že ruská dvacítka na juniorském šampionátu nebude a nahradí ji Norsko. Turnaj se odehraje v Edmontonu a Red Deeru od 26. prosince do 5. ledna.
Z českého pohledu je zajímavější duben a Ostrava, kde se má hrát mistrovství světa žen do 18 let, a pak květnové mistrovství mužů v Německu. U obou platí, že pevné datum dalšího rozhodnutí Rady IIHF chybí. Dá se čekat, že se tlak přesune na hostitelské státy a jejich vízovou politiku, tak jako v Kanadě. V tom scénáři by Slovensko své „ne“ vlastně nikdy vyslovit nemuselo. Za něj by ho řekl někdo jiný.
Šťastný v Montrealu nechtěl čekat, až rozhodnou úřady v Ottawě nebo Berlíně. Chtěl, aby jeho země řekla svou větu sama a nahlas, jako ji řekli Češi a Finové. Zatím ji nikdo v Bratislavě neřekl.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek