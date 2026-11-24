„Rada Prahy sobě dnes ze strany vyloučila zastupitele Prahy 12 Veronu Ballay a Jakuba Macka. Ti poškodili dobré jméno městské strany tím, že přes nesouhlas vedení uzavřeli koaliční dohodu s hnutím ANO," informoval Adam Scheinherr na síti X.
„Pro Prahu sobě je koalice s ANO nepřijatelná kvůli podpoře extremistů a toxickým krokům, které rozkládají demokratické principy státu," dodal Scheinherr.
Vyloučení není konečné
V reakci na své vyloučení podali Ballay a Macek Smírčímu a kontrolnímu výboru Prahy sobě na prověření vnitrostranických a mediálních kroků Rady PS i lídra Adama Scheinherra.
„Na jednání Rady PS vyzvali ke smírnému, oboustranně přijatelnému řešení. Přesto Rada PS odhlasovala vyloučení obou členů ze strany. Vyloučení však není konečné, protože se jím bude dále zabývat SKV, který navrhne další postup řešení sporu o to, zda oba členové porušili stanovy, nebo zda k jejich porušení došlo naopak ze strany Rady PS," píše se v tiskovém prohlášení Prahy 12 sobě.
„Rada Prahy sobě podle nás zasáhla do autonomie buňky na Praze 12"
Oba si stojí za tím, že koalice s ODS a ANO byla nejlepší variantou povolebního uspořádání k prosazení volebního programu.
„Rada PS podle nás zasáhla do autonomie buňky na Praze 12. Atmosféru, osobní vztahy mezi politiky a potřeby každé městské části znají nejlépe tamní zastupitelé. Ale v celé situaci jde hlavně o nefunkční vnitrostranické procesy a nedostatek komunikace s členskou základnou na městských částech," uvedla k situaci Verona Ballay.
„Nastalá situace nás velmi mrzí. Nechceme poškozovat stranu jako celek, to však neznamená, že necháme Prahu 12 řídit osoby, kterým nedůvěřujeme, když se naši koaliční partneři plně ztotožnili s našimi programovými prioritami. Programem Prahy 12 sobě se cítíme vázáni a budeme ho prosazovat, i pokud bude naše vyloučení platné," dodal Jakub Macek.
ANO je podle Scheinherra toxická síla
Smlouvu podepsali Vojtěch Kos za ODS, Lenka Vedralová za ANO a právě Verona Ballay za Prahu 12 sobě. Kos zároveň pokračuje na postu starosty stejně jako v minulém období. Ballay se stala místostarostkou, Macek radním.
„Stalo se tak přes výslovný nesouhlas vedení městské strany Praha sobě. Rozumíme tomu, že na místní úrovni mohou v hnutí ANO působit i lidé, kteří politiku berou poctivě a s ohledem na zájmy městské části. Z ANO se ovšem kvůli podpoře extremistů stala toxická síla, která se postavila proti hodnotám občanské společnosti a aktivně se podílí na současné destrukci státu,“ reagoval na podpis smlouvy předseda Adam Scheinherr.
Koaliční spolupráci s ANO považuje za nepřijatelnou a politiky z Prahy 12 vyzval, aby koalici vypověděli. „Pokud se tak nestane, strana podnikne další kroky, které jí stanovy umožňují,“ uzavřel Scheinherr.
Tak se ale nestalo. „Rozhodnutí jít do koalice s ODS a ANO, se kterou celostátně nesouhlasíme, je založeno na našem přesvědčení, že jsme ve volbách slíbili voličům plnění našeho programu, který lze plnit jedině v koalici. Zároveň ctíme roli Rady PS ve směřování strany mezi Kongresy a vnímání perspektivy přesahující městské části, jakkoliv tyto rámcové mantinely a schvalovací procedury vnímáme jako záležitost, která měla být dle stanov strany určena v dostatečném předstihu, a to Kongresem PS, nikoli Radou PS,“ uvedla Praha 12 sobě v tiskové zprávě.