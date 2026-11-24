Československý krimi snímek Motiv pro vraždu (1974), který se původně chystal pod pracovním názvem Jediná stopa, přinesl Zdeně Studenkové místo radosti z prvního pražského natáčení tříletý zákaz na Barrandově. Mladá herečka totiž pod pohrůžkou vyhazovu ze školy bez varování odletěla do Bratislavy a po návratu ji čekala pokuta převyšující čtyřnásobek jejího honoráře. Tři samostatné kriminální příběhy posloužily jako start pro trojici mladých režisérů včetně Tomáše Svobody, kterému předchozí pokus o celovečerní debut nevyšel. Napínavé povídky navíc nabídly výrazné dramatické příležitosti pro Petra Čepka, Ilju Prachaře nebo Jiřího Hálka.
Tři povídky pro tři debutanty
Povídkový film složený z příběhů Víkend, Rukojmí a Kapsář sleduje tři odlišné případy z kriminálního prostředí. Chatař Karas (Ilja Prachař) se pokouší umlčet mladou Věru (Zdena Studenková), ale tragicky se splete, narkoman Čaban (Jiří Hálek) během operace terorizuje porodníky kvůli dávce morfia a protřelý recidivista Benda (Petr Čepek) se po návratu z vězení marně snaží začít znovu.
Snímek posloužil jako příležitost pro trojici začínajících režisérů. Pro Tomáše Svobodu šlo dokonce o druhý pokus o celovečerní start, o rok dříve se mu totiž nepovedlo debutovat v podobně koncipovaném povídkovém filmu Maturita za školou. Tentokrát už uspěl, když podle scénáře Karla Štorkána natočil závěrečnou povídku Kapsář s Čepkem v hlavní roli.
Zbylé dva příběhy nesou silnou autorskou stopu Jiřího Svobody. Ten sám režíroval dramatický minithriller Rukojmí podle vlastního námětu i scénáře, ve kterém se jako Čabanova matka objevila Blanka Waleská, jež syna přistihne doma ve chvíli, kdy se snaží z bytu odnést a prodat vázu. Svoboda ostatně připravil scénář také pro úvodní povídku Víkend v režii Júliuse Matuly. V ní tak kriminálka vyslýchá i mladého milence omylem zavražděné paní Šteklové (Helga Čočková), kterého ztvárnil Jiří Schmitzer.
Útěk na letadlo s drahou pokutou
Nejdramatičtější vzpomínku si z natáčení odnesla Studenková, pro kterou byl Motiv pro vraždu úplně prvním filmem točeným v Praze. Práce před kamerou se totiž protáhla až do září, kdy už měla v Bratislavě zkoušet divadelní inscenaci. Jedno ráno čekala v pražském hotelu připravená na filmovací den, jenže jí zatelefonoval profesor z bratislavské VŠMU s nekompromisním ultimátem. Pokud odpoledne nedorazí do Bratislavy na poslední čtecí zkoušku, okamžitě ji vyhodí ze školy.
Studenková tak neváhala, sedla na první letadlo a bez varování odletěla domů. Když pro ni v Praze přijelo produkční auto, nikdo ji samozřejmě nenašel. Dohra na sebe po návratu do Prahy nenechala dlouho čekat, protože si ji měl předvolat výbor ROH. Mladá herečka měla dostat tříletý distanc na Barrandově a k tomu pokutu dvanáct tisíc korun, přestože za celý film vyinkasovala honorář pouhých 2 800 korun.
Pražské ulice i chaty u řeky
Štáb kriminálního triptychu ostatně střídal rušné městské prostředí s klidnými chatovými oblastmi. V Praze kamery zamířily do Korunovační ulice, Nuslí, Letenských sadů, Střešovic, ke stanici metra Vyšehrad i k hotelu Olympik v Karlíně a scéna v baru z povídky Rukojmí vznikala na kladenském náměstí Sítná.
Pro příběh Víkend tak filmaři využili Posázaví kolem Samopší a Sázavy, kde se koupalo u jezu Budín a vyslýchalo na vyhlídce Kříž na skále, a také okolí Zbečna, Nižboru a Sýkořic, kde stojí vrahova chata i silnice, na níž Karas při útěku před Veřejnou bezpečností havaruje.
Povídkový kriminální film Motiv pro vraždu vysílá stanice TV Seznam v úterý 24. listopadu od 20:10.
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