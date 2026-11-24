Místo se jmenuje
Horvat Burgin (uváděno také pod arabským názvem Khirbat Umm Burj) a leží v oblasti Adullam-France Park, severovýchodně od města Bejt Guvrin. Archeologové se mu věnují už několik desetiletí. Výzkumy ukázaly, že zde kdysi existovala vesnice, jejíž obyvatelé využívali nejen stavby na povrchu, ale také rozsáhlé podzemí. Podzemní prostory vznikaly přímo ve skále
Místní hornina je poměrně měkká, takže se do ní daly snadno vysekávat místnosti a chodby. Obyvatelé je využívali k různým účelům. V podzemí vznikaly zásobárny, cisterny na dešťovou vodu, pohřební prostory i místnosti, které mohly sloužit jako úkryt v nebezpečných dobách.
Zvláštní pozornost archeologů přitahují takzvané
úkrytové komplexy. Podzemní místnosti byly spojeny úzkými průchody a chodbami, které umožňovaly pohyb mezi jednotlivými částmi systému. Některé průchody byly tak nízké a stísněné, že jimi člověk musel prolézat po kolenou.
Podle archeologů tyto stavby souvisí s obdobím židovského povstání proti Římanům. Obyvatelé se mohli v podzemí ukrývat před vojáky a využívat jej k zásobování i přesunu mezi jednotlivými domy.
Jeskyně a šachta v Horvat Burgin | Zdroj: Davidbena - Own work, CC BY-SA 4.0, Creative Commons Obyvatelé se postavili Římu
Významnou kapitolou historie oblasti bylo
povstání Bar Kochby, které vypuklo v roce 132 našeho letopočtu. Židovské obyvatelstvo se tehdy vzbouřilo proti římské nadvládě. Konflikt trval do roku 135 a Římané jej nakonec krvavě potlačili.
Podobné střety vysvětlují, proč v některých židovských osadách vznikaly
důmyslné podzemní úkryty. Jejich chodby byly často úzké, členité a pro cizí vojáky obtížně průchodné. Obránci naopak znali jejich uspořádání a mohli se v nich lépe orientovat.
V Horvat Burgin archeologové zaznamenali také nápisy vyryté do stěn podzemních místností, které pomáhají rekonstruovat pozdější historii místa.
Vesnice žila po mnoho staletí
Osada Horvat Burgin nebyla pouze krátkodobým útočištěm. Archeologické nálezy ukazují, že osídlení zde existovalo v několika historických obdobích. Nejvýznamnější rozkvět přišel
v době druhého jeruzalémského chrámu, tedy v posledních staletích před naším letopočtem a na počátku našeho letopočtu.
Později se zde usadili také
křesťané. Archeologové objevili pozůstatky byzantského kostela a pohřební prostory s křesťanskými symboly. V jedné z cisteren byly nalezeny dokonce kříže. Místo tak uchovává stopy několika různých náboženských a kulturních období.
Výzkum z let 1995 až 2008 odhalil také
pohřební jeskyně. Některé hrobky byly bohužel už v minulosti vykradeny.
Letecký pohled na vesnici nabízí video:
Archeologická lokalita se otevírá návštěvníkům
V listopadu 2026 byl v Horvat Burgin slavnostně zpřístupněn
rozsáhlejší archeologický areál po dokončení konzervačních a návštěvnických úprav. Projekt společně připravily Izraelský památkový úřad a Židovský národní fond.
Návštěvníci si mohou prohlédnout starověké úkrytové chodby i pozůstatky byzantského kostela s barevnými mozaikami. Lokalita tak nabízí pohled nejen do podzemního života někdejších obyvatel, ale také do historie celého regionu.
Zdroje článku:
academia.edu, timesofisrael.com, tandfonline.com, publications.iaa.org.il, nespechej.cz
Autor článku:
Barbora Jelínková