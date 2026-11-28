V zimě se naše pozornost soustředí na krmení ptáků. Avšak voda je pro ně stejně tak důležitá. Přírodní zdroje zamrzají a ptáci mohou mít problém najít místo, kde se napít. Pomoci jim přitom lze i na malé zahradě nebo balkoně. Stačí vhodně umístěné pítko, pravidelná kontrola a několik jednoduchých opatření, která omezí zamrzání vody bez rizika pro opeřené návštěvníky.
Správné umístění usnadní přístup k vodě
Pítko by mělo stát na klidném, přehledném místě, kde mají ptáci dobrý výhled na okolí a mohou včas zpozorovat případné nebezpečí. Vhodné je umístění poblíž keře nebo stromu, který poskytuje úkryt, ale zároveň ne přímo do hustého porostu, kde by se mohly skrývat kočky. Nádoba by měla být stabilní a nesmí se snadno převrhnout.
Pro většinu drobných ptáků je lepší mělká nádoba s pozvolným okrajem. Voda by neměla být příliš hluboká a na dno lze položit několik čistých oblázků, které poskytnou pevnější oporu. V zimě je důležité pítko pravidelně čistit, protože se v něm mohou hromadit nečistoty a trus.
Jak zpomalit zamrzání vody
Nejjednodušším řešením je nalévat do pítka menší množství čerstvé vody a během dne ji podle potřeby vyměňovat. Pokud nádoba stojí na slunném místě chráněném před větrem, může voda zamrzat pomaleji než v trvale zastíněném koutě. Při silných mrazech však nelze spoléhat na to, že zůstane tekutá po celý den.
Pomoci může také tmavší, ale pro ptáky bezpečná nádoba, která za slunečného počasí lépe absorbuje teplo. Důležité je, aby materiál nepraskal mrazem a měl dostatečně široký, stabilní okraj. Pokud voda zamrzne, led odstraňte a doplňte novou vlažnou vodu. Nikdy do ní nepřidávejte sůl, alkohol ani jiné látky proti zamrzání. Ptákům by mohly uškodit.
Tip: Krmítko pro ptáky můžete vyrobit z obyčejné šišky.
Ohřev vody vyžaduje opatrnost
Na zahradách, kde mrzne dlouhodobě, lze zvážit speciální vyhřívané pítko nebo bezpečné topné zařízení určené přímo pro venkovní napájení zvířat. Musí být vhodné pro dané teploty, chráněné před vodou a připojené podle pokynů výrobce. Kabely nesmějí být volně přístupné ptákům ani jiným zvířatům a elektrické zařízení by mělo být chráněno proti úrazu elektrickým proudem.
Nevhodné jsou improvizované ohřívače, svíčky pod nádobou nebo zařízení, která mohou způsobit požár či přehřátí vody. Pokud nemáte bezpečné vybavení, spolehlivější je obyčejné pítko s pravidelnou výměnou vody několikrát denně.
Pravidelná péče je důležitější než velká zásoba
V mrazivém počasí má smysl nabízet jen tolik vody, kolik ptáci pravděpodobně během krátké doby využijí. Zmrzlou nádobu nenechávejte dlouho bez kontroly a při oblevě ji vyčistěte. Pokud pítko používají i ptáci, kteří se koupou, zajistěte jim mělkou vodu a možnost bezpečně se postavit na okraj.
Foto: Pixabay
Zimní pítko nemusí být složité ani drahé. Největší pomoc představuje čistá, dostupná voda, kterou ptáci najdou opakovaně i v době, kdy okolní kaluže a louže pokrývá led. Pravidelná péče je proto často účinnější než jednorázové naplnění velké nádoby.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Pítko pro ptáky v zimě: Voda i při silných mrazech first appeared on Naše zahrada.