Čtvrt hodiny proti statistice
Na papíře to vypadá jako omyl v datech. Benfica držela míč ze 69 procent, nahrála 724 přihrávek proti 319 plzeňským a měla deset rohů proti čtyřem. Na bránu ale vystřelila jen dvakrát, kdežto Plzeň jedenáctkrát z patnácti pokusů. Čtyři góly domácí vstřelili v rozmezí zhruba šestnácti minut, tři z nich ve čtyřminutovém sledu mezi 43. a 46. minutou.
Všechny čtyři přitom následovaly po získaném míči, tři z nich po chybě v rozehrávce Benfiky. Ve 30. minutě, krátce po vlastní přestřelené šanci, si Hrošovský po obloučku Lukáše Červa tělem pokryl míč a ze strany ho poslal kolem Trubina. Ve 43. minutě Kabongo přečetl přihrávku Benfiky a předal Aduovi, který se zbavil strážce a trefil se k tyči. O chvíli později Kabongo zachytil další rozehrávku, vzal si míč do vlastní akce a poslal ho do horního rohu. A čtvrtý gól přišel po necelé minutě druhého poločasu: Adu vysunul Hrošovského a jeho přízemní centr uklidil Kabongo z první.
Je to interpretace, ale čísla jí nahrávají. Plzeň zachytila 22 přihrávek, Benfica šest. Bývalý hráč Václav Procházka v poločasovém studiu Oneplay uvedl, že plzeňští fotbalisté rychle vystupují na soupeře při rozehrávce, a právě to dělá Benfice problémy. Obránce Adam Gabriel to po zápase shrnul tak, že góly padly po chybách soupeře v rozehrávce a že velké šance si Benfica nevytvořila, i když chvílemi míč měla.
Kabongo: dva góly, asistence a práce vzadu
Kabongo zakončil třikrát, třikrát na bránu, a vedle dvou gólů přidal asistenci. Hattrick mu v 57. minutě vzal Trubin. V evropských pohárech dal dva góly v jednom zápase vůbec poprvé. Nastoupil na levé straně zálohy a sám po zápase říkal, že se cítí dobře v meziprostoru, na lajně i na ose hřiště. Poctivě přiznal i slabinu: do obrany prý někdy „vypustí“, trenér s ním o tom mluví na tréninku a on se v tom chce zlepšovat. Kováč naopak ocenil, že Kabonga za práci do defenzivy odměnily dva góly a přihrávka.
Adu byl střelecky ještě vytíženější, šest střel, čtyři na bránu, a podle Kabonga mají podobný styl: „Někdy uděláme blbost a vychladíme to do defenzivy, ale na druhou stranu umíme udělat nadstandardní věci do útoku.“ Hrošovský se ke gólu přidal asistencí u čtvrté branky. Kabongo celý večer shrnul tak, že mentalita byla důležitější než individuální kvality.
Marco Silva: devět změn a žádná výmluva
Benfica se do Plzně vypravila rotovaná. Prestianni kvůli drobným potížím do Česka vůbec necestoval, Bah i další opory začali na lavičce; Palhinha, Sudakov, Echeverri, Schjelderup a Durán vstoupili do hry až později. Trenér Marco Silva po zápase přiznal, že změnil devět hráčů, protože cítil, že nadešel čas, a že to dopadlo opačně, než čekal. Označil to za naprosto hrozný večer: tým prý nereprezentoval klub, jak měl, dělal chybu za chybou a druhý poločas začal tak, jak skončil první. Převzal odpovědnost a dodal, že to může být varování, protože v soutěži je ještě co napravovat. Benfica tak v letošní Evropské lize poprvé ztratila body, a to po sérii devíti soutěžních výher.
Devatenácté místo a Brno v neděli
Viktoria je po pěti kolech devatenáctá, má dvě výhry a tři porážky, šest bodů a vyrovnané skóre 7:7. Stejnou sbírku ale mají všechny kluby na místech 19. až 26. Do vyřazovací fáze postoupí 24 z 36 týmů a hranice vede mezi Marseille (24. místo, skóre –3) a Celticem (25., –4); Plzeň je z té osmičky jediná s nulovým rozdílem. Podle formátu soutěže míří první osmička rovnou do osmifinále, a na osmé místo, které drží NEC Nijmegen s deseti body, Plzni chybějí čtyři body. Benfica je pátá s 12 body.
Plzeň čeká 10. prosince Bournemouth, který po pěti výhrách z pěti vede tabulku. Dřív přijde liga: v neděli hraje na hřišti Zbrojovky Brno. Kováč po zápase řekl, že slavit se dá do půlnoci, ale „sami víme, jak na tom jsme“, a připomněl, že doma tým zatím moc nevyhrával. Klubový šéf Adolf Šádek před zápasem v televizi řekl, že do konce podzimu čeká od týmu výsledky a výrazné zlepšení; Kabongo na to reagoval, že pan Šádek má samozřejmě pravdu. Čtvrteční večer byl odpovědí přímo na hřišti, zbývá ukázat, že Plzeň po šesti soutěžních zápasech bez porážky udrží formu i v neděli v Brně.
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1. ESPN – Viktoria Plzeň vs Benfica, zápis a statistiky (26. 11. 2026); 2. ESPN – tabulka Evropské ligy 2026/27; 3. ČTK / České noviny – reportáž z utkání (26. 11. 2026); 4. Plzeňský deník – reportáž a vyjádření Kováče (26. 11. 2026); 5. iSport – rozhovor s Kabongem (27. 11. 2026); 6. iSport – reportáž z utkání (26. 11. 2026); 7. Goal.com – vyjádření Marca Silvy (26. 11. 2026).