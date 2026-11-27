Sušička prádla je zejména v chladných měsících vaším spojencem. Aby však pracovala efektivně, úsporně a bez zbytečných prodlev, budete se o ni muset čas od času postarat. Pravidelně čistěte a kontrolujte její jednotlivé části. Kvůli zaneseným filtrům, zaprášeným výměníkům nebo nečistotám uvnitř můžete způsobit horší proudění vzduchu a prodloužíte si tak dobu sušení (a zvýšíte spotřebu elektřiny).
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