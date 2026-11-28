Milujete zabíjačky? Aby ne, čas od času se vyplatí dopřát si tlačenku, jelita nebo jitrnice. Za zmínku stojí také čerstvé vařené maso, případně vyuzené klobásy. Tak jako tak je třeba velmi dobře vybírat. My se v následujících řádcích zaměříme na jitrnice. Ty vznikají právě z masa, vnitřností, sádla a dalších částí prasete. Sehnat je lze buď v klasickém přírodním vepřovém střívku, nebo v plastovém obalu. Tak jako tak chuťově stojí za to. Tedy v případě, že zrovna nekoupíte zkažené jitrnice. Jak je poznat? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Už zápach prozradí zkázu
Nepochybně. Pokud si člověk čichne k čerstvé domácí jitrnici, jednoduše ucítí směs masa a koření. Bude vonět naprosto skvěle. Vůně se ještě následně umocní, když jitrnici budeme péct, pokud ji máme raději teplou. Zkažená jitrnice páchne po hnilobě. Cítíme v ní jakoby zatuchlinu. Cítit ji lze jam ze samotné vnitřní části jitrnice, tak v případě přírodního střívka i z něj.
Už na omak není něco v pořádku
Jestliže si na jitrnici sáhneme, rozhodně by neměla být nijak lepkavá. Může být trochu mazlavá a mastná. To je u tohoto řeznického výtvoru klasika. Zkažené jitrnice jsou slizké a nechutné. Mnohdy také nejsou ani pevné. V nejhorších případech může dojít i k perforaci střeva. To už se ale jedná o silně nechutnou záležitost.
Čerstvá jitrnice: Foto Pohled 111 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domácí_jitrnice_(zabijačka_2019)_02.jpg
Zelená a tmavě šedá barva jsou špatně
Přesně tak. U jitrnice musí být barva světle šedá. Jakékoli jiné odstíny nebrat. Mdlé a zelené jsou zkažené.
Pozor na nakyslou chuť
Ta je dalším typickým znakem zkaženosti jitrnice. Chuť bývá lehce štiplavá a kyselejší. Takovéto jitrnice se nevyplatí konzumovat, ba dokonce ani zkoušet.
Rychlá spotřeba by měla být samozřejmostí
Jde bohužel o výrobky, které se kazí vcelku rychle. I proto bychom měli jitrnici zkonzumovat ideálně do 24, maximálně do 48 hodin od doby, kdy si ji doneseme domů do lednice. Při jakýchkoli pochybnostech je lepší jitrnici vyhodit do koše. Za případné potíže její konzumace nestojí.
Zdroje info: Autor, Meta
Zkažená jitrnice: Náhledové foto Chat Day
The post Čas zabijaček. Pozor na zkažené jitrnice. Poznat je lze rychle first appeared on Naše zahrada.