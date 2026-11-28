Upozornění na nebezpečnou kosmetiku zveřejnily hygienické stanice na konci listopadu. Týkají se běžně používaných přípravků pro péči o tělo, vlasy a nehty. Ve čtyřech případech je důvodem zakázaná vonná látka, u posledního výrobku chybějí důležité informace o složení a bezpečnosti. Spotřebitelé by proto měli zkontrolovat označení výrobků, které mají doma.
Problematické jsou konkrétní šarže šamponu a deodorantu
Mezi nebezpečné výrobky byl zařazen pánský deodorant Fa MEN Der Nationalmannschaft v balení 150 mililitrů. Upozornění se vztahuje na šarži 0903304258 s EAN kódem 4015100338003. Výrobek pochází z Německa a poznat jej lze podle tmavého obalu s vyobrazením trojice fotbalistů. Číslo šarže se nachází na spodní straně nádoby.
Dalším výrobkem je šampon Syoss Salonplex Professional Performance Hair Reconstruction 01 Shampoo. Hygienici upozorňují na šarži 0910572460, která má EAN kód 9000101057737. Jde o půllitrové balení v černé plastové lahvi. Identifikační údaje jsou uvedeny na zadní straně obalu.
V obou případech je problémem přítomnost látky Butylphenyl Methylpropional, známé také jako lilial. Upozornění se vztahují na přesně identifikované výrobky a neznamenají, že jsou nebezpečné všechny šampony nebo deodoranty uvedených značek.
Zakázaná látka se objevila také v mýdle a parfému
Dalším přípravkem na seznamu je tekuté mýdlo Pearly Cherry Blossom Liquid Soap s vůní třešňových květů. Prodává se v průhledné plastové lahvi s bílou dávkovací pumpičkou o objemu 500 mililitrů. Jde o výrobek původem z Turecka s EAN kódem 8691762411139.
Závadná šarže má označení LOT: FRT.04. Na obalu jsou také údaje PRD: 06/06/23 a EXP: 06/06/26. Podle úředního oznámení obsahuje seznam přísad zakázaný lilial.
Stejná látka je uvedena také u parfémové vody for fun Summer, Eau de parfum, která má EAN kód 5906513008012. Prodává se ve 100mililitrovém flakonu, jehož barevné provedení přechází od růžové přes oranžovou až ke žluté. Číslo šarže ani země původu nejsou na výrobku uvedeny.
Lilial se v minulosti používal jako vonná složka kosmetických přípravků. Od 1. března 2022 je však jeho používání v kosmetice prodávané na trhu Evropské unie zakázáno. Látka je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1B, což souvisí s možnými nepříznivými účinky na plodnost a vývoj nenarozeného dítěte.
Samotné zjištění zakázané látky ve složení ovšem neznamená, že každý člověk, který výrobek použil, utrpěl zdravotní újmu. Pro zákaz prodeje je rozhodující nesoulad s platnými bezpečnostními předpisy.
U gelu na nehty nebylo možné prokázat bezpečnost
Odlišný problém zjistili hygienici u přípravku NYS COLOR GEL, který slouží k úpravě nehtů. Gel je dodáván v bílé hranaté lahvičce o objemu 15 mililitrů se zlatým uzávěrem a označením NYS.
Na obalu chybí seznam přísad a číslo šarže. Kontrolnímu orgánu navíc nebyla předložena dokumentace prokazující bezpečnost přípravku ani doklad o dodržování správné výrobní praxe.
„Nebyla předložena zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku,“ uvádí Krajská hygienická stanice Libereckého kraje ve svém oznámení z 24. listopadu. Úřad proto nemohl potvrdit, že přípravek splňuje požadavky na ochranu zdraví. Na rozdíl od ostatních čtyř výrobků nebyl u tohoto gelu oznámen problém s lilialem.
Lidé, kteří některý z uvedených výrobků vlastní, by jej měli přestat používat a porovnat jeho označení s úředním upozorněním. V případě shody se mohou obrátit na prodejce a řešit vrácení či reklamaci výrobku. U kosmetiky obsahující lilial je vhodné kontrolovat také seznam složek, kde se látka označuje názvem Butylphenyl Methylpropional.
Zdroje: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje