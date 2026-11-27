Znáte to. Rozhodnete se usmažit ty nejlepší řízky pod sluncem a chcete, aby se vaši hosté oslova olizovali. Když pak ale samotné řízky chutnáte, chybí jim ona nadýchanost a šťavnatost. Smažení řízků totiž do jisté míry představuje alchymii. I proto se vyplatí znát některé základní fígle, které vám pomohou k tomu, aby byly řízky dokonale nadýchané a šťavnaté. Zkrátka takové, jaké budou všem chutnat. Jak na to? Jednoduše, poradíme vám pár zajímavých triků. Nic zvláštního potřebovat určitě nebudete.
Ke šťavnatosti řízkům pomůže stoprocentně mléko
Není nic jednoduššího. Vepřové či kuřecí řízky si jednoduše naklepeme a také nasolíme. Následně je pak namočíme na hodinku do mléka. Pokud máte čas, klidně mohou v mléku strávit bez větších problémů i noc v lednici. Nic se nestane, naopak mohou být ještě více šťavnatější.
Mouka v trojobalu hraje důležitou roli
Je to tak. Schválně. Dáváte do trojobalu hladkou, nebo polohrubou mouku? Druhá možnost je ideální. Na řízky by se měla používat polohrubá mouka. Obalené řízky jsou pak mnohem kompaktnější a nadýchanější.
Obalování řízků: Foto Pixabay
Trocha piva a česneku vajíčkům neuškodí
Přesně tak, Hodně dobrou volbou je také přidání trochy piva a česneku do samotných vajíček. Pivo dá řízkům ještě specifickou chuť a zvláční je. O česneku se nemá smysl ani zmiňovat. Řízky jsou s ním nádherně voňavé.
Tip: Je včerejší řízek jako guma? Díky šikovným trikům bude křupavý jako ten čerstvý.
Specifický způsob obalování řízků se vyplatí
Je to tak. Prvně putují kousky masa do mouky, poté do vajíčka se zmíněnými ingrediencemi. Pak opět do mouky a vajíčka. Nakonec přijde klasická strouhanka, Žádná specifická být určitě nemusí. Řízky jsou pak naprosto skvělé. Šťavnaté, dokonale vláčné a nadýchané.
Sádlo jako sázka na jistotu
Možná poslední důležitý detail k samotným řízkům. Smažení na sádle se rozhodně vyplatí. Sádlo se nepřepaluje a řízky získají další chuťový rozměr. Ostatně stojí za to si naše triky vyzkoušet.
Zdroje info: Autor
Šťavnatý a nadýchaný řízek: Náhledové foto Pixabay, fotogalerie Pixabay
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