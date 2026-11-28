Krmení ptáků v zimě vypadá jako dobrý skutek, jenže levná směs semen může mít nečekaný následek. Spolu se slunečnicí a prosem se do ní často dostanou i semena ambrozie peřenolisté, která pak na jaře vyklíčí pod krmítkem. Ambrozie pod krmítkem přitom není maličkost, protože její pyl patří k nejsilnějším alergenům a z jedné rostliny se může rozšířit celá populace.
Ambrozie pod krmítkem
Ambrozie peřenolistá je invazní rostlina, která k nám přišla ze Severní Ameriky a v Česku byla poprvé zaznamenaná už na začátku 20. století. Roste hlavně na rumištích, na polích a u silnic a železnic. Semena ambrozie se ale často dostávají i do krmiva pro volně žijící ptáky a s ním je pak lidé zanesou na zahradu, kde dřív nebyla.
Ptáci semena rozhazují a část z nich spadne pod krmítko, kde na jaře vyklíčí. Semena ambrozie mohou roznášet i sami ptáci, kteří je spolknou a vyloučí jinde. Ve Slovinsku například v roce 2024 stáhli z prodeje slunečnici prodávanou jako krmivo, protože obsahovala víc semen ambrozie, než povoluje limit.
Foto: Pixabay
Proč je ambrozie nebezpečná
V Česku roste ambrozie hlavně v teplejších oblastech, ale postupně se šíří dál a podmínky pro ni má velká část republiky. Jedna rostlina dokáže za rok vyprodukovat přes 45 gramů pylu, což je přes miliardu pylových zrn. Už 10 pylových zrn ambrozie v kubíku vzduchu vyvolá u citlivých lidí stejnou reakci jako 50 zrn trávy. Alergikům způsobuje rýmu, zánět spojivek i astma a navíc kvete pozdě v létě, kdy už ostatní pyly ustupují, takže prodlužuje sezónu alergií.
Tip: Starý chleba a zbytky z kuchyně do krmítka nedávejte. Ptákům můžou spíš uškodit
Jak ambrozii nezanést na zahradu
Při nákupu krmiva se dívejte na složení a kupujte čištěná nebo loupaná semena, ve kterých je semen plevelů výrazně méně. Loupaná slunečnice ptákům chutná stejně a pod krmítkem po ní nezůstávají slupky. V létě pak pod krmítkem vytrhejte všechny rostliny, které neznáte, ještě než vykvetou. Ambrozie má jemně dělené listy podobné pelyňku a drobné zelenožluté květy v klasech. Při vytrhávání si vezměte rukavice a vytrhanou rostlinu nedávejte na kompost, ale do směsného odpadu, aby se semena nešířila dál.
Zdroje info: Autor, https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/contam100610, https://ziva.avcr.cz/2017-1/sireni-ambrozie-perenoliste-co-nas-nejspis-ceka-a-jak-se-muzeme-branit-invazi.html
Náhledové foto: Pixabay
The post Levná směs pro ptáky může pod krmítkem vypěstovat ambrozii. Její pyl patří k nejsilnějším alergenům first appeared on Naše zahrada.