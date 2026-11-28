KVÍZ: Bez těchto znalostí o naší republice byste si na základní škole udělali ostudu před celou třídou
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KVÍZ: Bez těchto znalostí o naší republice byste si na základní škole udělali ostudu před celou třídouZdroj: fyletto / Depositphotos
Článek byl publikován 28.11.2026 16:30
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