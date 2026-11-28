Předávání hudebních cen v pražském Foru Karlín je každoročně příležitostí, při níž známé osobnosti představují modely předních módních návrhářů. Ewa Farna se tentokrát vydala jiným směrem než řada jejích kolegyň, které upřednostnily dlouhé společenské róby. Oblékla asymetrické šaty z lesklého materiálu, jehož barevnost se v závislosti na osvětlení měnila od zlatavých až po růžové a fialové odstíny. Nápadně tvarovanou horní část modelu doplnila dlouhá rukavice, síťované punčochy a vínové lodičky.
Za modelem stojí česká módní návrhářka Zuzana Kubíčková. Výrazně řešená ramena a krátká sukně daly šatům charakter, který se blíží spíše scénickému kostýmu než tradiční večerní róbě. Zpěvačka přitom zvolila poměrně jemné líčení a zvlněné mikádo, které s výrazným oděvem vytvářelo zajímavý kontrast.
Stylisté by upřednostnili delší sukni
Módní stylista Kája Pavlíček ocenil především zpěvaččin účes a líčení. Samotné šaty však podle něj nebyly vzhledem k charakteru slavnostní události nejšťastnější volbou. Domnívá se, že příležitost, při níž Farna přebírala nejvýznamnější ocenění večera, si zasloužila formálnější oděv. „Navíc pro absolutního Slavíka by se více hodila velká večerní róba,“ uvedl Pavlíček pro web ŽivotvČesku.cz.
K podobnému závěru dospěla také stylistka Irena Vokrojová, která hodnotila módu z letošních Slavíků pro magazín Marianne. Ocenila nápaditost střihu, barevné provedení i soulad s účesem a líčením. Výraznou horní část šatů by ovšem raději doplnila dlouhou sukní jednoduššího střihu, která by nechala vyniknout originální práci návrhářky.
Krátké šaty společenská etiketa automaticky nevylučuje
Právě délka dámských šatů bývá při podobných společenských událostech předmětem rozdílných názorů. Podle amerického institutu společenské etikety Emily Post Institute připouští dress code black tie vedle dlouhých večerních rób také elegantní koktejlové šaty. Jeho volnější varianta creative black tie navíc poskytuje větší prostor pro netradiční materiály, výrazné barvy a osobité doplňky.
Samotná kratší délka šatů tedy ještě nemusí znamenat porušení společenských pravidel. Záleží rovněž na jejich střihu, celkovém provedení a požadavcích pořadatele konkrétní události. V případě Farné směřovaly výhrady obou stylistů především k mimořádně krátké sukni a formálnosti příležitosti, pro kterou byl model určen.
Farna získala přes sto tisíc hlasů
Z hudebního hlediska se pro zpěvačku páteční galavečer nesl ve znamení mimořádného úspěchu. Podle oficiálních výsledků získala 100 387 hlasů a s výrazným náskokem zvítězila v kategorii zpěvaček. Druhá Lucie Bílá obdržela 81 789 hlasů, třetí Monika Absolonová pak 66 765 hlasů. Farna si následně převzala také ocenění pro absolutního vítěze ankety, v jejímž letošním ročníku fanoušci rozdali celkem více než 2,6 milionu hlasů.