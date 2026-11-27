Trendem současné doby jsou bio potraviny a jejich domácí produkce. Patří mezi ně samozřejmě i oblíbená vajíčka. Jistě jste mnohokrát slyšeli, že ta z domácího chovu slepic jsou mnohonásobně lepší než kupovaná. Domácí chov slepic ale nemá jen výhody, ale také určitá úskalí.
Výhody chovu slepic
Slepice nesnáší jen vejce, ale také hubí škůdce, mezi něž patří především otravný hmyz a slimáci a jejich vajíčka. Jedná se o vděčné strávníky, kteří spořádají téměř vše, co jim naservírujete. Zbytky z domácnosti tak nebudete muset vyhazovat jen na kompost a zasloužíte se tak o lepší kvalitu snesených vajíček. Ovšem pozor, slepice není popelnice a v žádném případě jim neházejte zbytky masa, avokádo, cibuli a průmyslově zpracované potraviny.
Péče o slepice je jednoduchá
Kur domácí patří mezi nenáročné živočichy. Vaším hlavním úkolem bude zajistit jim dostatečný výběh, potravu a chránit je před predátory jako jsou například kuny. Prostor, v němž slepice žijí je nutné udržovat v čistotě. Odměnou vám budou také slepičince, které jsou výborným hnojivem plným živin. Vzhledem k tomu, že se jedná o hrabavé ptáky, pomohou vám se zaplevelenou zahradou a plevel vyhrabou i s kořínky.Držte je ale raději dál od okrasných a užitkových záhonů.
Foto: Pixabay
Chov slepic má i své nevýhody
Živočichové potřebují ke svému životu dostatečný prostor ve formě vyhovujícího kurníku a výběhu. Na jednu slepici by měl připadnout venkovní prostor o velikosti alespoň 5 m2 a 2 m2 v kurníku. Slepice jsou zdrojem nepříjemného zápachu, který je zvlášť obtěžující v teplých letních měsících. Nevýhodou jsou také vysoké náklady na samotné pořízení ptáků, vybudování výběhu a kvalitního krmiva. Slepice také mohou být zdrojem nepříjemného hluku, a to v případě, že se rozhodnete pořídit si do svého chovu i kohouta.
Zdroje info: Autorka, www.ireceptar.cz
Náhledové foto: Pixabay
The post Není nad domácí vejce: (ne)výhody chovu slepic first appeared on Naše zahrada.