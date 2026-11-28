V Plzeňském kraji žilo na konci loňského roku 614 683 lidí včetně osob s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině. V počtu obyvatel je region osmý mezi kraji. V jeho 501 městech a obcích bydlí 5,6 procenta obyvatel republiky.
Podle Národního institutu pro kulturu poskytovalo ke konci loňského roku veřejné knihovnické služby v Česku 5934 knihoven včetně poboček, což je meziročně o 67 méně.
Knihovny v Plzeňském kraji disponovaly loni téměř 4,6 milionu knihovních jednotek a registrovaly 73 000 čtenářů. „
Celkem uskutečnili přes 1,6 milionu výpůjček, přičemž dlouhodobě zaznamenáváme převážně pokles," řekla vedoucí informačních služeb Českého statistického úřadu Lenka Křížová.
Ústřední knihovna v Plzni prochází aktuálně přestavbou za 250 milionů korun. Foto: Zuzana Pešková
Veřejnými knihovnami jsou vědecké knihovny zřizované kraji a dále knihovny zřizované obcemi a městy.
„Loni je navštívilo v Plzeňském kraji dva miliony hostů včetně on-line služeb, což je 2,4procentní podíl všech návštěvníků v republice. Šlo po Karlovarském kraji o druhý nejnižší podíl mezi regiony, nejlépe na tom byla Praha, kde hosté tvořili více než třetinu v rámci celého Česka," uvedla Křížová.
Z celkového počtu návštěvníků jich osobně do regionálních knihoven zavítalo 958 000, jejichž počet se meziročně významně snížil, a to o 35 procent. „
On-line hostů bylo téměř 1,1 milionu, což je sice více než těch fyzických, ale rozdíl nebyl nijak velký, nejnižší mezi kraji. Fyzické osoby převládaly jen na Karlovarsku," poznamenala Křížová. Ústřední knihovna prochází rekonstrukcí za čtvrt miliardy
Zájem o knihovny sice klesá, neznamená to ale, že by se do nich neinvestovalo. V Plzni začala letos například přestavba hlavní budovy městské knihovny v ulici Bedřicha Smetany. Samotná knihovna letos oslavila 150. výročí svého založení.
Ústřední knihovnu navštíví denně v průměru pět stovek čtenářů. Prostory a zázemí jsou ale nevyhovující a rozhodně neodpovídají standardům 21. století. Oprava je nutná mimo jiné kvůli špatnému technickému stavu objektu, kde je vlhko a plísně ve skladech. V budově jsou částečně shnilé střešní trámy a má poškozenou střechu.
Úpravy počítají i s využitím půdy, vizualizace studio Veselák - Toman architekti
„Revitalizace hlavní budovy je plánovaná jako komplexní přestavba interiérů. Cílem je zmodernizovat služby a prostory knihovny a doplnit chybějící funkce, které současné uspořádání neumožňuje," přiblížila mluvčí knihovny Lenka Kotroušová. Objekt má dostat moderní dispoziční řešení, více míst pro setkávání a komunitní aktivity, kompletní bezbariérový přístup po celém objektu či modernizaci počítačové sítě a technologií pro bezkontaktní půjčování.
Díky půdní vestavbě vznikne také multifunkční sál s klubovnou pro komunitní aktivity a malou střešní terasou. Celkové náklady na revitalizaci hlavní budovy odhaduje město na 250 milionů korun, přičemž 191 milionů uhradí město ze svého rozpočtu. Projekt zároveň získal dotaci Evropské unie ve výši 48,7 milionu korun a necelých 11 milionů činí příspěvek ze státního rozpočtu.