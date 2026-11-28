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Džíny s mírně rozšířenými nohavicemi se vracejí do módy. Sluší jim i zimní kotníkové boty
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Široké džíny mají letos v zimě výrazného konkurenta. Do popředí se opět dostává střih bootcut, který byl oblíbený zejména na přelomu tisíciletí. Mírně rozšířené nohavice umožňují pohodlné kombinování s kotníkovými botami a dobře vypadají s elegantním kabátem i obyčejným pleteným svetrem.
Džíny s mírně rozšířenými nohavicemi se vracejí do módy. Sluší jim i zimní kotníkové botyZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 28.11.2026 16:47
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