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Tvarožník s kynutým těstem jako z pohádky: Jemná smetanová náplň a drobenka

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Tvarožník je česká odpověď na cheesecake. Jenže poctivější, méně sladký a s tou nezaměnitelnou nakyslostí kvalitního tvarohu. Recept na křehké máslovém těstě s vanilkovou tvarohovou náplní a šlehačkou, který zvládne i začátečník.
Obrázek na recept na Tvarožník

Obrázek na recept na Tvarožník

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na tvarožník
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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