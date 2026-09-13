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Pes vběhl pod auto na Třebíčsku. Nehodu nepřežil

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Dennívýzva
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Ke střetu osobního auta se psem došlo ve čtvrtek ráno na silnici I/23 v katastru Náměště nad Oslavou. Zvíře podle policie volně pobíhalo po komunikaci a vběhlo přímo do jízdní dráhy projíždějícího vozu Škoda Karoq.
Pes vběhl pod auto na Třebíčsku. Nehodu nepřežil

Pes vběhl pod auto na Třebíčsku. Nehodu nepřežil

Zdroj: Dominik Svoboda
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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