Pes vběhl pod auto na Třebíčsku. Nehodu nepřežilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pes vběhl pod auto na Třebíčsku. Nehodu nepřežil
Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Jiří Forman převzal 10. září v Praze Medaili...
Půlkulaté narozeniny, 5. ročník, dnes slaví Ježkova jízda, která láká majitele historických aut a motorek...
Policisté na Havlíčkobrodsku včera večer prověřovali oznámení o údajném nálezu torza lidského těla v lese....
Jak vypadá humanoidní robot naživo a co skutečně dokáže? To si budou moci lidé vyzkoušet ve čtvrtek 17....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →