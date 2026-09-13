Velká Británie povolila solární panely do zásuvky. Lidem by měly výrazně klesnout účty za elektřinu

Konec srpna přinesl britským domácnostem revoluci v přístupu k obnovitelné energii. Nová pravidla otevřela cestu pro takzvané zásuvkové solární panely, které lze připojit přímo k domácí elektrické síti bez nutnosti nákladné střešní fotovoltaiky. Změna se týká zejména těch, kdo dosud kvůli nevhodným podmínkám nebo financím nemohli na solární energii pomýšlet.
Jak funguje solární panel do zásuvky
Princip je překvapivě jednoduchý. Certifikovaná sestava s výkonem do 800 wattů se skládá z panelu, mikroinvertoru, kabelu a britské zástrčky. Celé zařízení stačí umístit například na balkon nebo do zahrady a zapojit do běžné zásuvky. Elektřina vyrobená panelem okamžitě snižuje odběr ze sítě a domácnost tak platí méně.
Britské ministerstvo pro energetickou bezpečnost a klimatickou neutralitu odhaduje, že jeden takový systém dokáže pokrýt až pětinu průměrné spotřeby elektřiny v domácnosti. Roční úspora se může vyšplhat až na 110 liber, tedy přibližně tři tisíce korun. Konkrétní výše závisí na množství vyrobené energie, způsobu jejího využití a aktuálních cenách elektřiny.
Klíčové je, že zařízení musí být kompletní certifikovaný set z výroby. Není povoleno skládat si systém svépomocí z různých necertifikovaných komponent. Britská vláda se navíc dohodla s velkými řetězci jako Amazon, Currys, B&Q nebo Screwfix na běžné distribuci těchto sad.
Přísnější bezpečnost než v Německu
Než se pravidla dostala do praxe, prošla důkladným bezpečnostním testováním. Kontrola se zaměřila především na elektrické komponenty a kompatibilitu zařízení s britskou elektroinstalací. Podle ministerstva jsou britské technické požadavky dokonce přísnější než v Německu, kde podobné systémy fungují již delší dobu a jsou výrazně rozšířeny.
Nová pravidla však obsahují i jasné limity. Výslovně zakazují připojování bateriových úložišť připojitelných do zásuvky nebo panelů s integrovanou baterií do běžné zásuvky. Regulace se vztahuje čistě na solární panely bez akumulace energie.
Možnost instalace nadále závisí na typu nemovitosti. V případě nájemních bytů nebo bytových domů může být nutný souhlas vlastníka, pronajímatele nebo správce. Některé objekty mohou vyžadovat další povolení podle místních předpisů.
Boom domácí fotovoltaiky pokračuje
Británie zažívá nebývalý zájem o domácí výrobu elektřiny. V prvním pololetí roku 2026 přibylo podle certifikačního systému MCS téměř 150 tisíc certifikovaných solárních instalací, což představuje meziroční nárůst o 17 procent oproti předchozímu rekordnímu roku.
Ještě výraznější skok zaznamenaly bateriové systémy. Jejich počet dosáhl přibližně 36 tisíc a meziročně se téměř zdvojnásobil. Trend ukazuje, že Britové hledají cesty, jak se stát energeticky nezávislejšími a zároveň šetřit na rostoucích účtech za elektřinu.
Zásuvkové panely představují další krok v demokratizaci obnovitelných zdrojů. Otevírají dveře těm, kdo dosud neměli přístup ke střešní fotovoltaice kvůli nevhodné konstrukci budovy, nedostatku financí nebo komplikovaným administrativním procesům. Stačí panel, zásuvka a slunce.
Zdroje článku: cibsejournal.com, marshallenergy.co.uk, sita.sk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý