Toro řezy z kakaového těsta s vanilkovým krémem a čokoládovou polevou: Když se má retro vrátit, tak ať chutná přesně takto

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Toro řezy z kakaového těsta s vanilkovým krémem a čokoládovou polevou: Když se má retro vrátit, tak ať chutná přesně taktoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Toro řezy jsou slovenský dezert z kakaového těsta, hustého vanilkového krému a piškotů pokapaných kávou. Těsto je po upečení tužší, ale přes noc krásně změkne a výsledek stojí za to.
Fotografie k Toro řezům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Toro řezy s jemným krémem a polevou: Retro řez, který se vrací na stůl a nikdo se neptá proč
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