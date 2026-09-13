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Alena Šeredová nechce v padesáti vypadat jako dvacítka. Synovi radí, ať nekouká na mladé, ale na jejich mámy

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Alena Šeredová po oslavě 48. narozenin cíleně odmítá estetické úpravy. Způsob přijetí vlastního věku i osobní zkušenost s hormony vyvolávají velký zájem.
Alena Šeredová se syny Louisem Thomasem a Davidem Lee (2017)

Alena Šeredová se syny Louisem Thomasem a Davidem Lee (2017)

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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