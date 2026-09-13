Alena Šeredová nechce v padesáti vypadat jako dvacítka. Synovi radí, ať nekouká na mladé, ale na jejich mámy

Bývalá modelka Alena Šeredová letos oslavila osmačtyřicáté narozeniny a stárnutí přijímá s obdivuhodným nadhledem. Žena, která svou krásou okouzlila celou Itálii, se do žádného závodu s časem nepouští a sází na přirozenost. Otevřeně mluví o vlastních zkušenostech s hormonální terapií i o výchově svých tří dětí. Život si zkrátka užívá plnými doušky a nerealistické představy o věčném mládí s úsměvem opouští.
Přirozený přístup ke změnám vzhledu
Plynoucí roky vnímá Šeredová s velkou vnitřní vyrovnaností. „Měnila bych, ale nechci v padesáti vypadat jako dvacítka. Chtěla bych vypadat jako krásná, udržovaná padesátka,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar. Změny v obličeji by sice ráda lehce zpomalila, návrat k vizáži mladé dívky ji ale absolutně neláká.
Případným estetickým zákrokům se navíc spíše vyhýbá kvůli velkému strachu z celkové anestezie. Kdyby ovšem uspání nebylo nutné, možná by zvážila úpravu poprsí. Nejlepší kosmetickou radou v jejím životě bylo doporučení na poctivé odličování. Tento důležitý zvyk pečlivě dodržovala i v dobách největší modelingové slávy při brzkých ranních návratech z dlouhého focení.
Péče o pleť a milované slunce
Velkým tématem je pro ni správná hydratace. Pokaždé, když si nanese výživnou pleťovou masku, vidí bleskové vstřebání a vnímá určitý prostor pro zlepšení své domácí péče. K profesionálům dochází na biorevitalizaci a v minulosti vyzkoušela několikrát botox. U rtů by ocenila lepší vyživení, uměle nafouklý vzhled ji ovšem odrazuje.
K italskému životnímu stylu neodmyslitelně patří sluníčko. Před slunečními paprsky se nijak úzkostlivě neschovává a opálená pokožka se jí moc líbí. Pravidelně proto navštěvuje kontroly znamének a díky častému pobytu venku má v těle optimální hladinu vitaminu D. Využívání jakýchkoliv alternativních metod omlazení celkově odmítá.
Otevřená zpověď o hormonech
V podcastu Pauza s Kristýnou se nedávno rozpovídala o svém ženském zdraví a blížící se menopauze. Toto téma dříve společnost odsouvala do pozadí a ženy v tomto období často odepisovala jako na sklonku života. Dnešní doba naštěstí přináší mnohem sdílnější atmosféru. Kolísání hormonů u ní nastalo po narození dcery Vivienne, kterou přivedla na svět ve dvaačtyřiceti letech.
Lékař jí pro zmírnění rizik osteoporózy doporučil hormonální substituci. Svému gynekologovi prý pro jeho vzhled přezdívá Einstein a absolutně spoléhá na jeho rady. „Nemám potřebu ověřovat jeho doporučení na internetu, kde se za doktora považuje každý,“ dodala rozhodně na téma lékařské péče. Situaci trefně přirovnává k práci instalatéra. Trubkám zkrátka nerozumí a v takových situacích plně důvěřuje vybranému specialistovi.
Praktický humor ve výchově
Lékař jí nasazení hormonů zdůvodnil s velkou dávkou pochopení pro její rodinnou situaci. Ujistil ji, že bohatě postačí pocení při běhání za batoletem a nepotřebuje k tomu snášet ještě návaly horka. Tento odzbrojující nadhled se promítá i do její výchovy nejstaršího potomka. Syn Louis Thomas nedávno oslavil plnoletost a začíná se pochopitelně zajímat o slečny. Dostal proto od své matky jednu velmi cennou radu do života. „Říkám mu, ať se nedívá na mladé, ale na jejich mámy, protože to pak bude mít doma,“ prozradila se smíchem.
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