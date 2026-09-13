Cestující na velké evropské letiště mají vyrazit s předstihem. Dnes se uzavírají příjezdové trasy

Nejvýraznější dopravní komplikace byly na sobotu 12. září naplánovány v okolí Dublinu. Irská policie Garda zavedla pohyblivé uzávěry mezi 7:30 a 9:30 a následně mezi 11:30 a 13:30. Největší dopad se očekával na dálnici M50 mezi křižovatkami 3 a 6, kde byly kritické především časy od 8:00 do 9:00 a od 12:00 do 13:00. Opatření souvisela s přesuny amerického prezidenta v rámci jeho návštěvy Irska.
Omezení se netýkala pouze dálnice. Dopravní restrikce byly zavedeny také na příjezdových komunikacích R108, R132 a Old Airport Road. Část cestujících proto musela počítat s tím, že se k terminálům nedostane běžnou trasou a bude nutné využít objížďku. Dublin Airport předem doporučovalo vyrazit s časovou rezervou a před cestou sledovat aktuální dopravní situaci.
Letiště zůstalo otevřené
Důležitou informací pro cestující bylo, že dublinské letiště nebylo kvůli bezpečnostní operaci uzavřeno. Letištní provoz měl podle zveřejněných informací pokračovat standardně a opatření se soustředila především na dopravu v jeho okolí a bezpečnostní režim na příjezdových trasách. Dopravní komplikace se během dne týkaly také veřejné dopravy v okolí letiště, M50, Blanchardstownu a dalších částí Dublinu.
Opatření platí také u Shannon Airport
Dopady bezpečnostní operace pocítili také cestující na západě Irska. Shannon Airport upozornilo na zvýšený provoz a možné komplikace v době od pátku 11. září do pondělí 14. září. Cestující mají při cestě k letišti počítat s větší časovou rezervou, protože v okolí Shannonu a hrabství Clare se během víkendu očekávají dopravní omezení související s prezidentskou návštěvou a akcemi v oblasti Doonbeg.
Zpřísněn byl rovněž režim při příjezdu k letišti. Návštěvníci Shannon Airport mají mít u sebe platný průkaz totožnosti s fotografií a cestující také připravené letové dokumenty pro případ kontroly. Doporučení se vztahuje na období do pondělních 11:00. Letiště přitom pokračuje v provozu, cestující ale musí počítat s kontrolami a možným zdržením už při příjezdu do jeho areálu.
Komplikace mohou pokračovat i v neděli
Dopravní omezení v Irsku sobotou nekončí. Transport for Ireland upozorňuje, že v neděli 13. září lze během celého dne očekávat zdržení v oblasti Doonbeg a západního Clare. Odpoledne a večer se mohou komplikace znovu projevit také v okolí Shannon Airport. Cestující, kteří se v regionu pohybují během víkendu, by proto měli před odjezdem zkontrolovat aktuální situaci a ponechat si větší časovou rezervu.
rte.ie, transportforireland.ie, thesun.ie