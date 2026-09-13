Konečný vrací úder Novotnému. Připomíná, že šlo o exhibiciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konečný vrací úder Novotnému. Připomíná, že šlo o exhibici
Jakub Dohnal se v Brně vrátil k výhře po dvou porážkách před limitem. Barboríka poslal k zemi spinning...
Cole Johnson několik dní tvrdil, že se 11. září postaví šimpanzovi. Když měl začít přenos, žádný zápas...
Robin Fošum zvládl návrat do OKTAGONu vítězně. V souboji podle pravidel Stand and Bang ukončil zkušeného...
Conor McGregor má podle svých slov v UFC před sebou už jen jeden zápas. Další smlouvu řešit nechce a...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →