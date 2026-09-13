Žlutá tužka z ČSSR penálu diktuje barvu tužkám po celém světě. Za trendem stojí lakování z roku 1888, které kopíroval i Západ

Tužka nesla jméno slavného diamantu, nabízela sedmnáct stupňů tvrdosti a stála téměř třikrát víc než cokoliv srovnatelného na trhu. Šlo o promyšlený marketingový tah, a zároveň o okamžik, který přepsal vizuální kód celého odvětví. Během následujících dekád začali konkurenti po celém světě kopírovat právě ten žlutý odstín, protože zákazníci si ho spojili s kvalitou. Dnes, o téměř sto čtyřicet let později, sahá po žluté tužce školák v Tokiu i architekt v Chicagu, aniž by tušil, odkud ta barva přišla.
Proč žlutá? Barva, která před rokem 1888 na tužkách neexistovala
Kvalitní grafitové tužky konce devatenáctého století vypadaly jinak, než si dnes představujeme. Většina výrobců nechávala dřevo buď nelakované, nebo ho potáhla tmavými odstíny, fialovou, kaštanovou, černou. Lak sloužil hlavně k zakrytí nedokonalostí materiálu, nikoliv k budování značky. Dvě stě let dominoval v Evropě anglický grafit z dolu Borrowdale a po jeho vyčerpání sibiřský minerál; teprve Contého technologie míchání grafitu s jílem otevřela cestu k odstupňování tvrdostí. V tomto prostředí se žlutá barva na tužce rovnala provokaci.
Franz Hardtmuth ji zvolil záměrně. Žlutá měla komunikovat prestiž, výjimečnost a vazbu na vysoce ceněný grafit. Pojmenování po diamantu Koh-i-Noor, klenotu britské koruny, celou strategii podtrhlo. Podle firemního blogu KOH-I-NOOR šlo o „největší marketingový tah“ tehdejšího vedení firmy. Prémiová cena, nezvyklá barva a sedmnáct gradací tvrdosti vytvořily kombinaci, která se v tužkářském průmyslu dosud neobjevila.
Grand Prix v Paříži 1900: okamžik, kdy se českobudějovická tužka stala světovým měřítkem
Hardtmuthův podnik nevznikl v Českých Budějovicích; založil ho Joseph Hardtmuth roku 1790 ve Vídni. Výroba se do jihočeské metropole přesunula v roce 1848 a právě odtud se o čtyřicet let později rozjela řada 1500. Firma tehdy spadala pod Rakousko-Uhersko a disponovala ambicemi, které dalece přesahovaly středoevropský rámec.
Rozhodující moment přišel na Světové výstavě v Paříži roku 1900. Žlutá KOH-I-NOOR 1500 tam získala Grand Prix, nejvyšší možné ocenění. Pro kupce z celého světa to znamenalo jednoznačný verdikt: tahle tužka je nejlepší. A její žlutý kabát se stal vizuální zkratkou pro špičkovou kvalitu.
Čísla z předválečného období dokládají, jak rychle budějovická továrna rostla. Podle holdingové společnosti KOH-I-NOOR vyráběl podnik před první světovou válkou devadesát milionů tužek ročně a měl obchodní zastoupení v téměř sedmdesáti zemích. Šlo o největší tužkárnu na planetě.
Jak žlutou převzal svět: od Budějovic přes Paříž do amerických penálů
Úspěch modelu 1500 spustil vlnu napodobování. Konkurenti pochopili, že žlutá barva funguje jako prodejní argument, zákazníci ji automaticky spojovali s prémiovou třídou. Mezi doložené následovníky patří americká značka Dixon Ticonderoga, která svou žlutou tužku No. 2 uvedla na trh roku 1913, tedy čtvrt století po budějovickém originálu. Tento údaj potvrzuje korporátní prezentace skupiny FILA, dnešního vlastníka značky. Sekundární historické prameny řadí mezi další napodobitele i firmu Faber.
Mechanismus šíření popsal historik Henry Petroski a shrnul ho magazín Smithsonian: konec devatenáctého století přinesl všudypřítomnou žlutou tužku jako imitaci evropského prémiového vzoru. Z výjimečného statusového kódu se během několika generací stal univerzální standard. Žlutá přestala značit luxus a začala znamenat prostě „tužka“.
Sedmnáct tvrdostí a systém H/B: český vynález, který používá celý svět
Vedle barvy zanechala budějovická továrna v oboru ještě hlubší stopu. Firemní zdroje připisují Franzi Hardtmuthovi zavedení systému označování tvrdosti písmeny H (hard), B (black) a F (firm), který následně převzali ostatní výrobci jako celosvětový standard. Každý, kdo dnes v papírnictví sahá po tužce 2B nebo HB, používá klasifikaci, jejíž kořeny vedou do stejné jihočeské dílny jako žlutý lak.
Sedmnáct gradací řady 1500 představovalo na konci devatenáctého století bezprecedentní šíři. Kreslíř, zeměměřič i účetní si mohli vybrat přesně ten stupeň, který potřebovali. Právě tato kombinace (vizuální rozpoznatelnost žluté, pojmenování po diamantu, prémiová cena a technická dokonalost) vytvořila balík, který konkurence nedokázala ignorovat. Mohla ho jen napodobit.
KOH-I-NOOR 1500 dnes: čtrnáct korun za kus dědictví z roku 1888
Příběh nekončí v muzejní vitríně. Českobudějovická továrna dodnes zajišťuje největší objem výroby celé skupiny KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Firma exportuje do více než devadesáti zemí, provozuje pobočky na Slovensku, v Německu, Polsku, Itálii, Rumunsku i Bulharsku a v Česku disponuje sítí téměř sta vlastních prodejen.
Samotnou tužku 1500 HB si kdokoliv objedná v oficiálním e-shopu za čtrnáct korun. Stránka hlásí „Skladem“ a „Vyrobeno v ČR“. Celá řada zůstává v nabídce v plné škále tvrdostí, od nejtvrdších technických po nejměkčí kreslířské. Cesta od prémiového artiklu za trojnásobek běžné ceny k dostupnému školnímu standardu trvala sto čtyřicet let. Žlutá barva přitom zůstala.
Když dnes otevřete krabici tužek kdekoliv mezi Prahou a Pekingem, s vysokou pravděpodobností na vás blikne žlutý lak. Ten odstín má adresu: České Budějovice, rok 1888.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková