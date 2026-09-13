V srpnu stačí otrhat spodní listy okurek a snížit výhony k zemi. V září jsou plody o polovinu větší a rostlina plodí až do mrazu

Okurky, oblíbené pro svou křupavou strukturu a osvěžující chuť, jsou základem mnoha zahrad. Pokud byste k ní chtěli přiřadit správný botanický název, byla by to okurka setá (
Cucumis sativus) z čeledi tykvovité ( Cucurbitaceae). Pro zkušené zahrádkáře není žádným tajemstvím, že rostliny okurek mají potenciál přinášet bohatou úrodu, a to bez nutnosti nadměrného hnojení – ovšem aby se jejich období plodnosti co nejvíce prodloužilo, je třeba při pěstování nasadit tu správnou techniku péče. Jednou z těchto technik je omlazování rostlin okurek selektivním řezem. Umění omlazování: Řez a péče o okurky
Postup začíná opatrným odstraněním spodních listů okurky. Tento krok pomáhá přesměrovat energii rostliny na produkci a zrání plodů, a
nikoli na udržování zbytečného olistění. A jak vše správně provést? Začněte odstraňováním listů a postranních výhonů do výšky přibližně 1,5 metru od země. Poté opatrně snižte zbývající výhony (například za pomoci přivázání k síti nebo jiné vhodné podpoře) tak, aby se první sada listů prakticky dotýkala země.
Toto uspořádání podporuje vývoj dalších plodonosných uzlů podél spodního kmínku. Nezapomeňte také na to, že
hlavní stonek rostliny by měl být pevně přivázán k opoře, aby byla zajištěna jeho stabilita. Po provedení těchto kroků omlazené rostliny okurky důsledně sledujte a ošetřujte. Dostatečně je zalévejte a zajistěte jim dostatek slunečního světla. Pravidelně je také kontrolujte a pátrejte po tom, zda nevykazují známky chorob nebo škůdců, a v případě potřeby proveďte okamžitá opatření. Proč okurky vlastně prořezávat
Tento omlazovací proces je pro okurky mnohem důležitější, než by se mohlo zdát, a to hned z několika důvodů:
optimalizuje rozložení energie v rostlinách, podporuje tvorbu plodů podél stonku a zlepšuje celkový zdravotní stav rostlin. Zdroj fotografie: Freepik Výhody hnojení okurek dřevěným popelem
Správná výživa je také důležitá – jedním z nejlepších hnojiv, které můžete svým okurkám na konci léta dopřát, je docela určitě dřevěný popel. Ke každé rostlině stačí zapravit jednu hrst jedno za dva až tři týdny – nic jiného nebude třeba. A jaké výhody okurkám nabídne?
Zlepšení půdní struktury: Dřevěný popel obsahuje minerály a stopové prvky, které mohou přispět k zlepšení půdní struktury a uvolnění půdy. Zvýšení pH půdy: Dřevěný popel může mírně zvýšit pH kyselé půdy, což bývá pro okurky výhodné, protože ty preferují mírně kyselé až neutrální podmínky. Doplnění živin: Dřevěný popel obsahuje určité množství živin, včetně draslíku, vápníku a stopových prvků, které mohou být pro růst okurek prospěšné. Obrana proti škůdcům: Dřevěný popel dokáže působit jako přirozená ochrana proti některým škůdcům, jako jsou například molice a plži. Podpora mikroorganismů v půdě: Organický materiál ve dřevěném popelu může podporovat aktivitu mikroorganismů v půdě, což může mít pozitivní vliv na celkovou půdní ekologii.
A pokud vaše okurky napadla
plíseň okurková, nezapomeňte proti ní vhodně zakročit.
VIDEO Co je to plíseň okurková, jak plíseň okurkovou poznáte a jak se tato nemoc okurek šíří
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři