Samsung definitivně odřízl 4 telefony od aktualizací. Zkontrolujte si, jestli není na seznamu i váš model

Konkrétně jde o Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy M13 5G a Galaxy F13. Všechny čtyři telefony ještě minulý měsíc figurovaly na oficiální stránce Samsung Mobile Security v sekci „Scope“, kde Samsung udržuje přehled zařízení s pravidelnými bezpečnostními aktualizacemi. V zářijové verzi seznamu už chybí. Telefon po vyřazení nezhasne a nepřestane fungovat, ale Samsung mu přestane posílat pravidelné měsíční či čtvrtletní bezpečnostní záplaty, které opravují kritické zranitelnosti systému. A právě to je problém, který by neměl přehlédnout nikdo, kdo na některém z těchto modelů provozuje bankovnictví, pracovní e-mail nebo správce hesel.
Proč zrovna tyto čtyři modely a proč teď
Časování není náhodné, odpovídá podpůrným oknům, která Samsung postupně oznamoval. Galaxy Z Fold3 5G a Galaxy Z Flip3 5G měly premiéru 11. srpna 2021. V únoru 2022 je Samsung zařadil do skupiny zařízení s až pěti lety bezpečnostních aktualizací a čtyřmi generacemi operačního systému. Pět let od srpna 2021 vychází právě na léto 2026. Oba skládací telefony navíc stihly ještě aktualizaci na One UI 7, ale na seznam kompatibilních zařízení pro One UI 8 už se nedostaly.
Galaxy M13 5G a Galaxy F13 mají jiný příběh. Oba představil Samsung v Indii v létě 2022 (M13 5G 14. července, F13 už 22. června). Nikdy nepatřily mezi vlajkové lodě a Samsung je nezařadil do rozšířené pětileté podpory. Spadaly do režimu čtyřletého minima, které firma oznámila v roce 2021. Čtyři roky od poloviny roku 2022 končí v polovině roku 2026. Září je tak logický bod, kdy je Samsung z pravidelného seznamu odstranil.
Jak si ověříte, jestli je váš telefon stále podporovaný
Kontrola zabere dvě minuty:
- Otevřete Nastavení → O telefonu (u tabletů „O tabletu“) a opište si přesný název modelu.
- Navštivte stránku Samsung Mobile Security v sekci „Scope“ a vyhledejte svůj model v seznamu měsíčně nebo kvartálně podporovaných zařízení.
- V telefonu zkontrolujte i Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a instalovat, kde uvidíte datum poslední bezpečnostní záplaty.
Samsung na české podpoře zmiňuje také aplikaci Samsung Members, přes kterou informuje o změnách v plánu aktualizací a seznamu modelů.
Důležitá poznámka k českému kontextu: Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G měly v Česku oficiální distribuci i podporu. U Galaxy M13 5G a Galaxy F13 se nám českou oficiální produktovou stránku nepodařilo dohledat, Samsung v ČR vedl pouze Galaxy M13 v LTE verzi. Majitelé 5G varianty nebo F13 je u nás pravděpodobně pořídili dovozem, ale i jich se vyřazení týká stejně.
Co reálně hrozí a koho by to mělo znepokojit nejvíc
Telefon bez pravidelných záplat funguje dál. Volat, fotit, brouzdat po internetu, to půjde. Jenže každý měsíc, kdy Samsung vydá nový bezpečnostní balík, se rozevírají nůžky mezi chráněným a nechráněným zařízením. Srpnový bezpečnostní bulletin Samsungu pro rok 2026 obsahuje opravy chyb, které útočníkovi umožňovaly přistupovat k citlivým datům, obcházet zámek aplikací, číst obsah schránky nebo v nejhorším případě spouštět libovolný kód. Nepodporovaný model tyto opravy už v běžném režimu nedostane.
Největší riziko nesou uživatelé, kteří na starém telefonu drží:
- Bankovní aplikace – přístup k účtům a platbám
- Pracovní e-mail a firemní přístupy – citlivá data zaměstnavatele
- Správce hesel a dvoufaktorové ověření – klíče k dalším službám
Pro ně je podle nás rozumné začít plánovat přechod na podporovaný model. Kdo telefon používá spíš na volání, sociální sítě a fotky, může ještě nějakou dobu vydržet, ale „bez obav“ to už není.
Co udělat, než pořídíte nový telefon
Pokud výměnu zatím neplánujete, aspoň minimalizujte rizika:
- Nainstalujte poslední dostupnou aktualizaci, ať máte alespoň všechny záplaty, které Samsung ještě stihl vydat.
- Zapněte automatické aktualizace aplikací v Google Play. Samotné aplikace se dál aktualizují nezávisle na systému a nové verze podle Googlu zlepšují zabezpečení i stabilitu.
- Nechte zapnutý Google Play Protect a neinstalujte APK z neznámých zdrojů.
- Posilte zamykání, PIN o šesti a více číslicích, biometrie, u citlivých aplikací zapněte dodatečnou ochranu nebo passkeys.
- Zálohujte a mějte připravený plán migrace dat na nové zařízení.
Kdo je na řadě příště
Samsung přesná koncová data po modelech veřejně neuvádí. Na kvartálním seznamu ale stále zůstávají Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra a Galaxy S21 FE 5G. Všechny pocházejí z roku 2022 a spadají do stejného režimu pětileté bezpečnostní podpory. Jsou to nejlogičtější kandidáti na některý z příštích „úklidů“ seznamu. Naopak novější top modely od Galaxy S24 výš mají od Samsungu příslib sedmi let bezpečnostních aktualizací, u nich by podpora měla vydržet až do roku 2031.
Čtyři vyřazené modely připomínají jednu věc: i drahý skládací telefon má u Samsungu jasně vyměřený čas. Kdo na Fold3 nebo Flip3 stále spoléhá s bankovní aplikací v kapse, měl by začít počítat s tím, že každý další měsíc bez záplat je sázka, která se nemusí vyplatit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman