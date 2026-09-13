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Samsung definitivně odřízl 4 telefony od aktualizací. Zkontrolujte si, jestli není na seznamu i váš model

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Samsung k 8. září 2026 vyřadil čtyři modely Galaxy ze seznamu pravidelně podporovaných zařízení. Bezpečnostní záplaty už k nim nepoputují.
Android telefon Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Android telefon Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Zdroj: Jan Helebrant / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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