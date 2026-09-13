Sparťanský záložník Macek pokukuje po reprezentaci. Má za sebou těžké období

Devětadvacetiletý záložník Sparty Praha patří k hráčům, kteří se do českého ligového povědomí dostali pozdě. V nejvyšší soutěži debutoval až 20. července 2025 za Mladou Boleslav, přestože předtím strávil sedm sezon ve švýcarském Luganu a prošel mládežnickými akademiemi Zlína a Juventusu. Teď, když konečně hraje za největší český klub a na Strahově sedí nový španělský kouč, se poprvé reálně otevírá okno pro premiérovou pozvánku do seniorského národního týmu.
Kariéra oklikou přes půl Evropy
Mackova cesta do Sparty připomíná spíš migrační mapu než klasický český fotbalový životopis. Ze Zlína zamířil do mládežnického systému Juventusu, odkud putoval na hostování do Bari a Cremonese. Žádné z italských angažmá mu nepřineslo průlom. Stabilitu našel až ve švýcarském Luganu, kde odehrál 135 soutěžních zápasů za sedm sezon. Solidní číslo, jenže mimo radar českých trenérů i fanoušků.
Do domácí ligy se vrátil v létě 2025 přestupem do Mladé Boleslavi. Tam odehrál 29 ligových zápasů, nastřílel 2 góly a přidal 3 asistence. Dost na to, aby si ho všimla Sparta, která ho oznámila jako letní posilu v srpnu 2026. Málo na to, aby se o něm automaticky bavili reprezentační skauti.
Proč až teď a proč zrovna teď
Načasování hraje Mackovi do karet ze dvou stran. Zaprvé: na Strahově usedl Santi Denia, trenér, který nemá žádné zděděné hierarchie. Hned po svém oficiálním představení vyrazil na ligový zápas Sparty na Letné. V rozhovoru pro FAČR mluvil o tom, že chce sledovat hráče přímo na stadionech, ne jen z videí. Zadruhé: první blok Ligy národů nabízí atraktivní soupeře, 26. září Chorvatsko a 29. září Anglie, oba zápasy v Praze. V říjnu pak Česko čeká výjezd do Ovieda proti Španělsku a na Wembley.
Nový trenér, čistý list, velcí soupeři. Pro hráče na hraně širšího kádru je to přesně ta konstelace, kdy má smysl zvednout ruku.
Jenže fakta mluví střízlivěji. Ve finální nominaci na MS 2026 Macek nefiguroval. V posledním předběžném výběru se mezi novými záložníky řešila jiná jména, Hugo Sochůrek nebo Alexandr Sojka. Macek má za sebou tři starty za reprezentaci do 21 let a dva za dvacítku. To je všechno.
Těžký start na Letné
Sparťanská sezona 2026/27 zatím nepřipomíná suverénní tažení. Po slibném vstupu přišly tvrdé rány, porážka 0:4 s Artisem Brno a derby debakl 0:3 se Slavií. Klub se navíc chystá na ligovou fázi Evropské ligy, kde 16. září startuje zápasem v Jerevanu proti Ararat-Armenia. Hned poté následuje ligový duel na Andrově stadionu v Olomouci.
Macek v tomto rozkolísaném prostředí drží pozici. Za Spartu zatím nasbíral 5 ligových startů a 424 minut s úspěšností přihrávek 88,6 %. Čísla ukazují spíš organizátora hry a kontrolora tempa než produktivního střelce. V kontextu reprezentace je to dvousečné: český tým potřebuje spolehlivé středové hráče, ale pozice šestky nebo osmičky patří k nejobsazenějším v každém národním výběru.
Co musí Macek ukázat
Věk je v téhle debatě klíčový. Macek bude mít v době zářijového srazu 29 let. Většina nových reprezentantů na pozici středního záložníka dostane první šanci mezi 22 a 25 lety, mají před sebou dva cykly, trenér do nich investuje čas. Macek nabízí okamžitou hotovost: zahraniční zkušenost, klid na míči, schopnost řídit tempo. Nenabízí perspektivu.
Denia ale opakovaně zdůrazňuje, že chce vybírat podle aktuální formy, ne podle věku nebo minulých nominací. Pokud to myslí vážně, Macek má reálnou šanci dostat se aspoň do širšího okruhu kandidátů. Na víc bude potřebovat víc než solidní přihrávkovou statistiku, góly, asistence, dominantní výkony v zápasech, které Denia sleduje osobně.
Nominace na zářijový blok Ligy národů by měla být zveřejněna na FOTBAL.CZ. Až tam se ukáže, jestli Mackovo pokukování po reprezentaci bylo oprávněnou ambicí, nebo jen přáním hráče, který si okno otevřel o pár let později, než bývá zvykem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl