Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Arsenal nemusí hrát dokonale. Zatím mu stačí neztrácet body ve dnech, kdy Liverpool a Chelsea dělají přesně to

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Arsenal vyhrál v Sunderlandu 2:0 a po čtyřech kolech zůstává stoprocentní. Liverpool mezitím ztratil s Fulhamem a Chelsea s nováčkem z Hullu. Pořadí je zatím mladé, ale právě podobné dny se na jaře velmi draze počítají.
Arsenal nemusí hrát dokonale. Zatím mu stačí neztrácet body ve dnech, kdy Liverpool a Chelsea dělají přesně to

Arsenal nemusí hrát dokonale. Zatím mu stačí neztrácet body ve dnech, kdy Liverpool a Chelsea dělají přesně to

Zdroj:
Reklama
Další články z Vše o sportu
Landa čekal na vítězství pět let. Získal ho v den, který sám označil za svou poslední šanci
Landa čekal na vítězství pět let. Získal ho v den, který sám označil za svou poslední šanci
Norris porazil Antonelliho o 0,011 sekundy. Na Madringu může být těch jedenáct tisícin dražších než na většině tratí
Norris porazil Antonelliho o 0,011 sekundy. Na Madringu může být těch jedenáct tisícin dražších než na většině tratí

Lando Norris získal historicky první pole position na Madringu rozdílem pouhých 0,011 sekundy. Jenže na...

Nikdo Kreidera nechtěl za 6,5 milionu. Montreal ho vzal za třetinu – právě klub, jehož fanoušci ho roky vypískávali
Nikdo Kreidera nechtěl za 6,5 milionu. Montreal ho vzal za třetinu – právě klub, jehož fanoušci ho roky vypískávali

Chris Kreider prošel waiver listinou bez zájmu při cap hitu 6,5 milionu dolarů. O pár dní později podepsal...

Žebříček říkal, že Rybakina bude světovou jedničkou. Ve finále porazila ženu, které první místo bere
Žebříček říkal, že Rybakina bude světovou jedničkou. Ve finále porazila ženu, které první místo bere

Elena Rybakina měla první místo v žebříčku jisté už před finále US Open. Pak dostala možnost potvrdit změnu...

López chtěl vyzvat vítěze Garcia–Benn. Tak si nasadil falešný plnovous a šel se ho zeptat osobně
López chtěl vyzvat vítěze Garcia–Benn. Tak si nasadil falešný plnovous a šel se ho zeptat osobně

Teófimo López mohl vítěze zápasu Ryana Garcii s Conorem Bennem vyzvat obyčejným příspěvkem na sociální...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Související články
Bude se Arsenal stěhovat do Wembley? Okolnosti ho k tomu možná donutí
Bude se Arsenal stěhovat do Wembley? Okolnosti ho k tomu možná donutí
SportWin
SportFotbal
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.