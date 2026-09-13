Arsenal nemusí hrát dokonale. Zatím mu stačí neztrácet body ve dnech, kdy Liverpool a Chelsea dělají přesně to

Arsenal v Sunderlandu nepředvedl devadesát minut fotbalu, po kterých by Mikel Arteta musel před kamerami vysvětlovat, že jeho tým právě poslal celé Premier League vzkaz. Domácí byli dlouho nepříjemní, dostali možnost jít do vedení z penalty a Arsenal potřeboval Davida Rayu, aby vůbec udržel zápas tam, kde ho mohl později převzít.
Raya pokutový kop Enza Le Féeho chytil. O dvě minuty později Bruno Guimarães, který přišel po přestávce z lavičky, vstřelil svůj první gól za Arsenal a Bukayo Saka pak v nastavení z penalty uzavřel výhru 2:0. Gunners tak mají po čtyřech ligových kolech dvanáct bodů. Mnohem zajímavější ale je, co se ve stejný den dělo kolem nich.
Liverpool doma nedal gól Fulhamu a remizoval 0:0. Chelsea potřebovala doma proti nováčkovi z Hullu dotahovat a zachránila alespoň remízu 2:2. Arsenal tedy neposunul svůj náskok nějakým velkolepým přímým vítězstvím nad rivalem. Prostě vyhrál zápas, ve kterém ostatní favorité nevyhráli. A právě to bývá v boji o titul mnohem důležitější, než v září vypadá.
Raya během dvou minut změnil celý zápas
Klíčový moment přišel ještě za stavu 0:0. Sunderland dostal penaltu po zákroku Ezriho Konsy na Dana Ballarda a domácí měli možnost dostat Arsenal do situace, kterou letos v lize ještě nezažil: dohánět venku ztrátu proti soupeři, který může zavřít prostor a čekat.
Raya ale Le Féeho pokus vytlačil na tyč. Za 121 sekund se skóre otočilo úplně jiným směrem. Guimarães dostal míč před šestnáctkou a pravou nohou poslal Arsenal do vedení. Nebyla to pouze první Brazilcova trefa po příchodu do klubu, ale také přesně ten typ okamžiku, který z nevýrazného venkovního zápasu udělá tři body.
Arteta mohl být po utkání naštvaný kvůli samotnému verdiktu rozhodčího, penaltu označil za nepřijatelnou. Z pohledu tabulky je ale podstatnější něco jiného: jeho tým krizovou minutu přežil a okamžitě soupeře potrestal. Na podzim se podobné situace často berou jako detail. Na jaře se z nich skládá tabulka.
Liverpool doma nedokázal vyřešit Fulham
O několik hodin dříve měl Liverpool mnohem pohodlnější papírovou úlohu. Fulham přijel na Anfield po třech ligových porážkách, během nichž inkasoval sedmkrát. Andoni Iraola tedy dostal zápas, ve kterém se od jeho týmu očekávalo, že bude diktovat tempo a slabšího soupeře postupně rozebere. Nestalo se.
Liverpool nedal gól, vytvořil jen málo skutečně čistých příležitostí a po závěrečném hvizdu musel přijmout 0:0. Iraola následně připustil, že mužstvu po evropském programu chyběla čerstvost.
To může být naprosto legitimní vysvětlení jednoho zářijového zápasu. Body se ale za vysvětlení nepřidávají. Fulham si odvezl jeden a Liverpool dva nechal doma.
Chelsea zase doplatila na problém, který už začíná být vidět opakovaně
Chelsea měla jiný průběh, ale stejný konečný problém. Proti nováčkovi z Hullu se dostala do vedení, jenže soupeř zápas otočil a domácí museli zachraňovat remízu. João Pedro vyrovnal na 2:2, ale třetí gól už nepřišel.
Hull přitom nezačal sezonu jako tým, který přijel do Premier League pouze bránit holý život. Po čtyřech kolech zůstává neporažený a osm bodů už ukazuje, že jeho start není náhoda jednoho povedeného odpoledne.
Chelsea ale zároveň znovu ukázala vlastní slabinu. Přes obrovské letní investice zatím nedokázala udržet čisté konto a chyby v defenzivě jí berou body i ve chvílích, kdy útok funguje. Arsenal měl v Sunderlandu také problém. Rozdíl je v tom, že za něj nezaplatil.
Po čtyřech kolech se titul nevyhrává. Dá se ale začít zbytečně ztrácet
Bylo by absurdní z poloviny září vyrábět definitivní prognózu celé sezony. Čtyři kola nejsou vzorek, podle kterého lze rozhodnout, kdo bude v květnu šampionem, a Manchester City navíc stále může Arsenal bodově dorovnat.
Jenže titulové závody se neskládají pouze ze vzájemných duelů favoritů. Mnohem častěji je rozhodnou zápasy, které měl favorit „prostě zvládnout“. Domácí Fulham. Domácí Hull. Venkovní Sunderland.
Při pohledu na jednotlivé výsledky nepůsobí jeden remízový večer dramaticky. Pokud se podobné ztráty začnou opakovat, na konci sezony se z nich velmi rychle stane rozdíl mezi prvním a třetím místem. Arsenal zatím podobné body pouštět odmítá.
Největší změna možná není v tom, jak Arsenal vyhrává, ale že vůbec nemusí čekat na perfektní výkon
V předchozích sezonách se u Arsenalu často řešilo, zda dokáže zvládat zápasy, v nichž mu fotbal nejde podle plánu. Proti Sunderlandu přesně takový den přišel.
Raya musel chytit penaltu. Guimarães začínal na lavičce. Domácí byli dlouho agresivní a Arsenal nedostal zápas okamžitě pod kontrolu.
Přesto odjel s 2:0.
To je mnohem užitečnější informace než další vysoká výhra proti soupeři, kterého by od první minuty přehrával. Favorit na titul totiž nebude během 38 kol pokaždé nejlepší verzí sebe sama.
Potřebuje sbírat body i jako ta druhá. Arsenal má zatím dvanáct z dvanácti. Liverpool a Chelsea už první levné body pustily. V září je mezi tím malý rozdíl. Pokud se bude podobný vzorec opakovat, na jaře může být obrovský.
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Zdroje: Reuters – Arsenal stay perfect, Liverpool and Chelsea both held to draws [1], Reuters – Arteta angry over penalty decision despite Arsenal win at Sunderland [2], Reuters – Liverpool draw blank as Iraola's players struggle to click [3], Reuters – Hull extend unbeaten start with 2-2 draw at Chelsea [4], Premier League – Sunderland 0-2 Arsenal [5].