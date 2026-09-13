Vivo X500 má vyzvat největšího rivala a specifikace jsou brutální. Zdarma dostanete i sluchátka a hodinky

Dne 7. září 2026 na akci Creator Festival v čínském Jen-tchaji Vivo oficiálně potvrdilo, že 21. září představí kompletní řadu X500, tedy základní model, X500 Pro a X500 Pro Max. Značka ji staví jako nástroj pro tvůrce, který má spojit špičkové focení, profesionální video a přenosnost do jednoho zařízení. Největším rivalem, kterého má novinka vyzvat, je podle nás OPPO Find X10 Pro Max, telefon se třemi 200Mpx snímači a spoluprací s Hasselbladem, který míří na stejný prémiový foto segment ve stejném zářijovém okně. Vivo sice konkurenta přímo nejmenuje, ale načasování i ambice obou značek mluví jasně. Co se týče sluchátek a hodinek: spolu s řadou X500 Vivo představí i nová klipová sluchátka a hodinky Watch 6. Přesná pravidla případné balíčkové akce zatím zveřejněna nebyla, ale Vivo v českém e-shopu už dnes běžně přibaluje hodinky k telefonům za symbolickou korunu, a právě tento vzorec dává tušit, že podobná nabídka dorazí i k X500.
Specifikace, které ospravedlňují slovo „brutální“
Řada X500 Pro přináší nový vlastní snímač BlueImage 900 s dynamickým rozsahem až 17 EV. To je hodnota, kterou si donedávna nárokovala jen dedikovaná filmová technika. Hlavní fotoaparát i periskopický teleobjektiv u modelů Pro a Pro Max navíc dostaly optickou stabilizaci s certifikací CIPA 7.0, tedy sedm stupňů kompenzace třesu, a to u obou modulů současně.
Video stránka je stejně ambiciózní. Série zvládne natáčení ve 4K při 240 snímcích za sekundu, což otevírá filmové zpomalené záběry bez ztráty rozlišení. K tomu přidává profesionální Log profil pro barevné korekce, 4K filmový živý přenos a dokonce 8K Live. Celé to doplňuje AI fotografický asistent, který má tvůrcům pomáhat přímo při natáčení.
Základní X500 nedostane BlueImage 900, ale ani on nepřijde zkrátka. Nasadí Sony LYT-828, padesátimegapixelový snímač o velikosti 1/1,28 palce s dynamickým rozsahem přes 100 dB a technologií HF-HDR. Jde o senzor Sony z poloviny roku 2025, nástupce úspěšného LYT-818, takže rozhodně nejde o zastaralý kus. Vivo tím jasně segmentuje řadu: základní model dostane loňský top, Pro modely letošní absolutní špičku.
Vivo versus OPPO: dvě filozofie jednoho boje
Zatímco OPPO u Find X10 Pro Max sází na brutální hardwarový wow efekt (trojici 200Mpx snímačů a partnerství s Hasselbladem), Vivo volí jinou cestu. Série X500 je postavená kolem pracovního procesu tvůrce. Stabilizace na obou modulech, Log profily, 4K zpomalené záběry i 8K Live nejsou jen parametry na papíře, ale nástroje, které mají telefon proměnit v plnohodnotné druhé video zařízení.
Právě proto Vivo přejmenovalo svou tradiční akci z „Image Festival“ na „Creator Festival“ a na pódiu představilo spolupráci s Kolder Creative, vlastní akademii pro tvůrce i certifikační program. X500 nemá být jen telefon s nejlepším fotoaparátem, má být telefon, se kterým tvůrce natočí, sestříhá a publikuje obsah, aniž by sahal po čemkoli dalším.
Pod kapotou se očekává čip z 2nm třídy od MediaTeku. MediaTek oficiálně potvrdil svůj první 2nm procesor na konec roku 2026, což časově přesně sedí. Vivo ale konkrétní model SoC zatím nepojmenovalo, takže benchmarkové soudy si musíme nechat na později.
Hodinky a sluchátka: co víme a co zatím ne
Spolu s řadou X500 Vivo představí hodinky Watch 6 a nová klipová sluchátka. Informace o jejich souběžném uvedení pochází z čínských rezervačních stránek i z oficiální komunikace Viva. Co ale zatím chybí, jsou přesná pravidla: zda půjde o dárek k předobjednávce, součást balení, nebo časově omezenou akci.
Proč přesto očekáváme, že balíčková nabídka přijde? Stačí se podívat do českého e-shopu Viva. U modelu X300 Ultra za 46 999 Kč si zákazník může přihodit hodinky Watch GT2 za jednu korunu. U některých modelů řady V nabízí Vivo variantu „s hodinkami“ za stejnou cenu jako bez nich. Tato promo logika je pro značku typická a u vlajkové novinky by její absence překvapila víc než její přítomnost.
Český kontext: X500 nemusí být exotika
Vivo v Česku není žádný nováček v prémiovém segmentu. Na českém webu najdete lokalizované stránky pro X200 Pro, v e-shopu pak X300 Pro za 34 999 Kč i X300 Ultra za 46 999 Kč, vše s korunovými cenami, českou zárukou a zmíněnými balíčkovými akcemi. Řada X tedy do Česka pravidelně míří.
Pro X500 je zatím potvrzené pouze čínské uvedení 21. září 2026. Česká premiéra oznámena nebyla. Pokud ale Vivo dodrží dosavadní vzorec, dá se očekávat příchod do Evropy s odstupem několika měsíců. Cenově by se série pravděpodobně pohybovala takto:
- X500 Pro – okolí 35 000–40 000 Kč (odvozeno z ceny X300 Pro)
- X500 Pro Max – nad 45 000 Kč (odvozeno z ceny X300 Ultra)
Jde o redakční odhad, ne o potvrzené cenovky. Podle nás bude nejzajímavější volbou prostřední X500 Pro; pokud zachová většinu zobrazovacích vychytávek Pro Maxu bez nejvyšší cenovky, stane se nejrozumnějším vstupem do letošní foto špičky od Viva.
- září ukáže, jestli papírové parametry přežijí střet s realitou. Jedno je ale jasné už teď: souboj Viva s OPPO o korunu mobilní fotografie bude letos tak vyrovnaný, že vyhraje hlavně zákazník.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman