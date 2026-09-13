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Vivo X500 má vyzvat největšího rivala a specifikace jsou brutální. Zdarma dostanete i sluchátka a hodinky

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Vivo 21. září ukáže sérii X500 s dynamickým rozsahem 17EV, 4K při 240 fps a stabilizací CIPA 7.0. Po boku telefonů dorazí i hodinky a sluchátka.
Vivo V 70 FE, telefon Android

Vivo V 70 FE, telefon Android

Zdroj: Vivo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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