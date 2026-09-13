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Proč někdy nemáš chuť na sex. A co s tím má společného neumyté nádobí

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Večer si konečně lehnete do postele. Partner se přitulí a ty místo erotické jiskry přemýšlíš, že v myčce zůstaly talíře, zítra je potřeba objednat dítě k zubaři a někdo zase nechal mokrý ručník na posteli.
Proč někdy nemáš chuť na sex. A co s tím má společného neumyté nádobí

Proč někdy nemáš chuť na sex. A co s tím má společného neumyté nádobí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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