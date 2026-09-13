Proč někdy nemáš chuť na sex. A co s tím má společného neumyté nádobí

Ne, neumyté nádobí není antikoncepce. Jenže touha se velmi těžko rozbíhá ve chvíli, kdy tvoje hlava pořád vede domácí směnu. Představa spontánní sexuální touhy je poměrně romantická. Dva lidé se na sebe podívají, chemie zašumí, zbytek světa zmizí a nikdo ani na sekundu nepřemýšlí, jestli je potřeba koupit toaletní papír.
Skutečný dlouhodobý vztah má ovšem kuchyň. A prádlo. A účty. A děti, práci, nákupy, termíny, rodinný kalendář a jednu zásuvku, která už třetí měsíc nejde dovřít.
Někdy nechybí touha. Jen pro ni není nikde místo
Výzkum žen žijících s mužskými partnery ukázal souvislost mezi nerovným rozdělením domácích povinností a nižší sexuální touhou. Jedním z vysvětlení bylo, že žena začne partnera vnímat méně jako rovnocenného milence a více jako dalšího člověka, o kterého musí pečovat. A to je dost nepříjemně konkrétní.
Protože těžko přepneš z věty „prosím tě, odneseš už konečně ten koš?“ během třiceti sekund do role ženy, která právě ztratila hlavu vášní. Ne proto, že jsi studená. Jen mozek neumí vždycky zavřít jednu pracovní kartu a okamžitě otevřít erotickou.
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Ještě horší než práce bývá práce, kterou nikdo nevidí
Někdo možná skutečně umyl nádobí. Jenže ty jsi předtím zjistila, že došly tablety do myčky, přidala je na nákupní seznam, všimla si, že dítě potřebuje nový obědový box, objednala ho, připomněla partnerovi návštěvu jeho vlastní matky a přemýšlela, co uvařit zítra.
Tomuhle se říká mental load – mentální zátěž spojená s tím, že nejen něco děláš, ale také pořád víš, co je potřeba udělat.
Novější výzkum ukazuje, že sdílenější mental load souvisí u žen s vyšší vztahovou i sexuální spokojeností. Takže „pomůžu ti, když mi řekneš co“ není vždycky tak romantická nabídka, jak zní. Protože ještě pořád jsi vedoucí provozu.
Touha nemá vypínač
Další problém je očekávání.
„Vždyť jsme spolu celý týden nic neměli.“
„Dřív jsme měli sex častěji.“
„Tak dneska?“
A z intimity je najednou další úkol. Touha přitom není něco, co si poručíš proto, že kalendář hlásí sobotu. U řady lidí vzniká až v reakci na blízkost, dotek, atmosféru a pocit bezpečí, místo aby se zničehonic objevila jako hlad.
To ale pořád neznamená, že se máš do sexu pustit pokaždé a čekat, zda se chuť náhodou dostaví. Znamená to jen, že erotika potřebuje trochu víc prostoru než větu „tak co, jdeme na to?“
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Někdy pomůže romantika. Jindy úplně obyčejně vyklizená kuchyň
Tohle není manifest za sexy vysavače. Partner, který jednou umyje nádobí a potom čeká erotickou odměnu, pochopil pointu přesně obráceně. Jde o dlouhodobý pocit, že na společný život nejsi sama. Že nemusíš všechno řídit. Že když si sedneš, svět se během deseti minut nerozpadne, protože jediný člověk, který ví, co se má dít, právě přestal organizovat.
To může být pro sexualitu mnohem důležitější než svíčky.
A někdy za nízkou chutí samozřejmě není nádobí vůbec
Libido ovlivňuje spánek, stres, zdravotní stav, bolest, léky, hormony, období po porodu, perimenopauza, vztahové problémy i spousta dalších věcí.
Nemá smysl z každého večera bez sexu udělat referendum o kvalitě vztahu. Někdy prostě nechceš. A i to je legitimní odpověď.
Problém nastává spíš tehdy, když tě změna touhy trápí, trvá dlouho nebo je spojená s bolestí či dalšími příznaky.
Možná se tedy příště neptej jen „proč nemám chuť“
Zkus ještě jednu otázku. Na co všechno mám právě teď chuť myslet místo sexu, protože to za mě nikdo jiný nedrží?
Možná odpověď nebude romantická.
Ale může být překvapivě užitečná.
Důležitá poznámka: Sexuální touha se přirozeně mění a neexistuje jedno „správné“ množství sexu ani libida. Pokud tě jeho dlouhodobý pokles trápí, změna přišla náhle, objevuje se bolest, krvácení, výrazná suchost nebo další zdravotní či psychické obtíže, prober situaci s gynekologem, praktickým lékařem nebo sexuologem. Článek nenahrazuje individuální zdravotní vyšetření.
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Zdroje: Archives of Sexual Behavior – Gender Inequities in Household Labor Predict Lower Sexual Desire in Women Partnered with Men [1], PubMed – záznam studie [2], IMG AI GENERATED