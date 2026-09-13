Víte, k čemu je díra v rukojeti pánve? 90 % Čechů ji nikdy nevyužije správně

Podívejte se na konec rukojeti svojí pánve nebo rendlíku. Skoro vždycky tam najdete malý protáhlý otvor, kolem kterého denně projdeme bez povšimnutí. Přitom tahle maličkost dokáže ušetřit spoustu uklízení kolem plotny i zbytečně ušpiněného nádobí. Drtivá většina lidí ji využije nanejvýš k zavěšení, pokud vůbec. Skutečný důvod, proč tam výrobci otvor dávají, zná překvapivě málo kuchařů.
K čemu ta díra ve skutečnosti slouží
Nejčastější odpověď zní: na zavěšení. Pánev navléknete na háček nebo na závěsnou lištu a máte ji pořád po ruce. Jenomže otevřenou kuchyni s nádobím vystaveným na zdi má doma málokdo. Většina z nás nářadí na vaření uklízí do zásuvek a skříněk, takže zavěšování ocení hlavně restaurace a profesionální provozy, kde musí mít náčiní neustále na očích.
Otvor má ale i druhou, mnohem praktičtější roli. Funguje jako odkládací místo na vařečku přímo nad pánví. Během vaření do něj zasunete násadu náčiní, takže ušpiněný konec zůstane viset nad jídlem. Omáčka i tuk pak stékají zpátky do pokrmu místo na sporák nebo na čerstvě utřenou linku.
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Není to přitom žádná ozdoba ani náhoda. Otvor bývá udělaný tak, aby jím prošla tenká násada vařečky nebo stěrky, se kterou v kuchyni pracujete pořád. Náčiní navíc visí nad jídlem, takže ho nemusíte pokládat na pracovní desku, kde se obvykle válí drobky nebo zbytky po krájení. Z hlediska hygieny je to čistší řešení než odkládat ušpiněnou vařečku přímo na linku.
Vařečku zasuňte pod správným úhlem
Aby trik fungoval, záleží hlavně na úhlu. Do otvoru prostrčte čistý konec vařečky nebo obracečky tak, aby se nepropadl skrz. Zašpiněná část pak míří dolů nad pánev. Důležité je pohlídat sklon, ať zbytky jídla nestékají po rukojeti, ale opravdu padají zpět do pokrmu.
Počítejte s tím, že nezabere každá kombinace. U některých tvarů a velikostí náčiní nebo u malých pánviček vařečka buď propadne, nebo drží nejistě. Pár pokusů doma vám rychle ukáže, co přesně vaší pánvi a vašim nástrojům sedí.
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Tady hraje hlavní roli materiál. Nejspolehlivější volbou je obyčejná dřevěná vařečka. Dřevo špatně přenáší teplo, takže násada zaklesnutá kousek od horké rukojeti zůstane vlažná a v otvoru dobře drží.
Dřevěná vařečka drží v otvoru nejlépe, protože špatně vede teplo a v horku zůstává vlažná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor si dejte na kov. Kovová obracečka vede teplo rychle a leží blízko rozpálené plotny, takže se její držadlo dokáže nepříjemně nahřát. Pokud jinou po ruce nemáte, otočte násadu aspoň směrem od plotýnky. Plastové pomůcky nad rozpálenou pánev nepatří vůbec, protože hrozí, že změknou nebo se z nich do jídla začne uvolňovat něco, co tam nechcete. Silikon teplo zvládá líp než plast, ale i on má svůj strop a do rozpáleného okolí ho natrvalo odkládat nemusíte.
Vhodnost jednotlivých materiálů přehledně shrnuje následující tabulka:
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Materiál Chování u horké rukojeti Hodí se k odkládání? Dřevo špatně přenáší teplo, násada zůstane vlažná ano, nejspolehlivější Kov rychle se nahřeje od plotny i rukojeti jen s opatrností Plast může změknout, riskujete uvolňování látek do jídla ne Silikon snáší teplo líp než plast, ale má svůj strop s rozmyslem Míň mytí a čistší plotna
Největší výhoda je v ušetřené práci. Běžně člověk popadne talířek nebo misku, odloží na ně vařečku a po vaření ho čeká další špinavé nádobí. S otvorem v rukojeti tenhle krok odpadá. Náčiní máte pořád na jednom místě a nemusíte shánět čistý tácek ani kus papírové utěrky. Nejvíc to oceníte u jídel, která se musí pořád míchat, jako je rizoto, bešamel nebo domácí rajčatová omáčka.
Druhým plusem je pořádek okolo sporáku. Kapky, které jinak přistávají na lince nebo mezi plotýnkami, stékají zpátky tam, kam patří. Ubyde utírání a drhnutí zaschlých cákanců. Až budete příště vařit, zkuste vařečku místo na tácek zaklesnout rovnou do otvoru v rukojeti. Nejspíš zjistíte, že jste ho celé roky míjeli úplně zbytečně.
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Zdroje: https://www.thekitchn.com/pot-handle-spoon-holder-22950042, https://www.chowhound.com/1498877/use-hole-in-pot-handles-hold-stirring-spoons-prevent-mess/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/triky-domacnosti-panev-skryte-funkce/, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/panev-rukojet-otvor/, https://g.cz/10-kazdodennich-detailu-jejichz-smysl-vam-dost-mozna-unika/