Oblíbený chorvatský ostrov zasáhl mohutný požár. Stovky lidí prchaly po moři, hořely i bungalovy

Rozsáhlá záchranná operace v oblasti Milny začala v sobotu večer poté, co se kvůli rychle postupujícímu požáru začali lidé přesouvat k pobřeží. Do evakuace se zapojila plavidla přístavní správy, policie, pobřežní stráže, horské služby, remorkéry, turistické lodě i soukromé čluny. Podle nejnovější bilance bylo v rámci celé námořní operace dopraveno do bezpečí téměř 700 lidí. Situace byla natolik vážná, že místní hasiči vyzývali obyvatele k okamžité evakuaci a o pomoc žádali také majitele lodí.
Čísla zveřejňovaná během rána se přitom lišila podle toho, jaká část zásahu byla započítána. Hasiči nejprve informovali o 227 lidech, kteří byli přemístěni do bezpečných lokalit v Supetaru, Postiře a Bolu. Pozdější údaje vztahující se k celé námořní záchranné operaci však hovořily o téměř 700 evakuovaných. Více než dvě stovky z nich měly tvořit převážně zahraniční turisté.
Oheň zasáhl turistický resort
Jedním z nejkritičtějších míst se stala zátoka Osibova nedaleko Milny, kde se nachází turistický komplex Gava. Plameny se dostaly do bezprostřední blízkosti areálu a hosté museli být evakuováni po moři. Samotný resort se hasičům podařilo před úplným zničením ochránit, část objektů však oheň poškodil. Podle chorvatských médií hořely také bungalovy a některé z nich byly zcela zničeny. Všichni lidé, kteří se v areálu nacházeli, byli podle hasičů odvedeni do bezpečí.
Pro evakuované byl následně připraven provizorní nocleh také v Supetaru. V tamní hale strávilo noc přibližně 200 až 300 lidí. Ještě během nedělního rána tam zůstávaly desítky turistů, kteří se zatím nemohli vrátit do svých ubytovacích zařízení. Místní samospráva a turistické organizace zároveň žádaly obyvatele nepostižených částí ostrova, aby nabídli volná lůžka lidem, kteří museli kvůli požáru opustit své ubytování.
Seniorka při evakuaci spadla z lodi
Evakuace měla také vážné následky. Šestasedmdesátiletá žena během přesunu spadla z plavidla do vody a málem se utopila. Po vytažení byla převezena do nemocnice Split, kde skončila na jednotce intenzivní péče. Podle aktuálních informací zůstává její zdravotní stav vážný. Lékařské ošetření potřeboval také mladý muž, který se nadýchal kouře.
Situaci během noci výrazně komplikovala silná bura, která hnala oheň směrem k Milně a rychle měnila podmínky na požářišti. Hasiči v některých místech bojovali prakticky o jednotlivé domy. Samotné město se nakonec podařilo před plameny ochránit a během nedělního rána už nebyla hlášena souvislá fronta otevřeného ohně. Zásah ale pokračuje, protože rozsáhlé požářiště stále není definitivně zlikvidováno. Na místě pracují stovky hasičů a do boje s ohněm byly znovu nasazeny také protipožární letouny.