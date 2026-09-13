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Oblíbený chorvatský ostrov zasáhl mohutný požár. Stovky lidí prchaly po moři, hořely i bungalovy

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Dramatickou noc má za sebou chorvatský ostrov Brač. Rychle postupující požár se přiblížil k Milně a stovky obyvatel i turistů musely opustit ohroženou oblast. Velká část evakuace probíhala po moři.
Oblíbený chorvatský ostrov zasáhl mohutný požár. Stovky lidí prchaly po moři, hořely i bungalovy

Oblíbený chorvatský ostrov zasáhl mohutný požár. Stovky lidí prchaly po moři, hořely i bungalovy

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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