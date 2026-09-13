Senior zaplatil za iPhone téměř 20 tisíc, dorazil mu jiný levný výrobekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senior zaplatil za iPhone téměř 20 tisíc, dorazil mu jiný levný výrobek
Půlkulaté narozeniny, 5. ročník, dnes slaví Ježkova jízda, která láká majitele historických aut a motorek...
Policisté na Havlíčkobrodsku včera večer prověřovali oznámení o údajném nálezu torza lidského těla v lese....
Jak vypadá humanoidní robot naživo a co skutečně dokáže? To si budou moci lidé vyzkoušet ve čtvrtek 17....
Požár zahradního domku v Rouchovanech na Třebíčsku zaměstnal v noci na sobotu čtyři jednotky hasičů....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →